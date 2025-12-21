Орбан удивил неожиданным заявлением об Украине

Орбан удивил неожиданным заявлением об Украине2
И предрек катастрофу для Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна помогает Украине и не желает ее разрушения. Он отметил, что падение Украины было бы «катастрофой» для Будапешта. Об этом он написал в своей заметке в соцсети X.
«Люди в сельской местности это понимают прекрасно: цена вашего земельного участка зависит не только от качества вашей недвижимости, но и от того, кто ваш сосед, в каком он состоянии и кто живет там», - отметил Орбан.
По его словам, Венгрия поставляет 44% электроэнергии и 58% газа в Украину. Политик считает, что без этого Украина уже бы потерпела крах.
Орбан отметил, что Будапешт оказывает Киеву помощь, хотя «некоторую ее часть разворовывают». Однако он добавил, что сохранение Украины в интересах Венгрии.
«Между тем война изо дня в день ослабляет Украину. Мир - единственное, что может ее укрепить. Каждый, кто действительно стоит на стороне Украины, должен стремиться к миру, и должен стремиться к нему сейчас», - подчеркнул премьер-министр Венгрии.