Более 50 лет главу РПЦ Гундяева сопровождает тайная гражданская жена 13 22.12.2025, 14:52

Эта женщина также владеет его имуществом.

Главу Русской православной церкви Владимира Гундяева больше 50 лет сопровождает спутница, которая живет в его квартире и, как следует из данных погранслужбы, летает вместе с патриархом за рубеж.

Пропагандист Владимир Соловьев называл ее троюродной сестрой владыки, но это неправда, свидетельствует анализ «Проекта». Эта женщина также владеет его имуществом. То есть она выполняет функции, которые обычно выполняют гражданские жены. Эти отношения, запрещенные православными канонами, продолжаются несколько десятилетий.

5 февраля 2019 года в Баку приземлился лайнер Airbus A318-112 Elite, переделанный для перевозки VIP-пассажиров. Самолетами этого класса пользуются высокопоставленные чиновники или очень богатые люди, но в этот раз им прилетел патриарх Кирилл. Вслед за ним с бизнес-джета сошла женщина — Лидия Леонова.

Именно она провела с Кириллом девять дней в Баку, где он отмечал десятилетие интронизации и практически не появлялся на публике.

Впервые имя Леоновой попало в прессу в 2012 году. Тогда разразился скандал вокруг элитной квартиры патриарха в московском Доме на набережной с видом на Храм Христа Спасителя. Сосед снизу — экс-министр здравоохранения Юрий Шевченко — затеял ремонт и причинил вред патриаршему имуществу строительной пылью. В итоге, в суд поступил иск к Шевченко, который подал не патриарх, а Леонова.

Каноническое право запрещает патриарху вступать в брак. Спасать репутацию главы РПЦ поручили Соловьеву. Он сообщил, что патриарх якобы сказал ему, что сам в квартире, полученной в подарок от властей, не жил и недели, а постоянно там обитали «две его троюродные сестры» — Леонова и другая женщина.

Биографии патриарха и Леоновой свидетельствуют, что они не родственники. Как писал религиовед Александр Солдатов в журнале «Огонек» в 2004 году, Лидия Михайловна Леонова (в девичестве Холодова) — «дочь повара Ленинградского обкома КПСС», с которой Гундяева «связывали самые теплые отношения».

По данным «Проекта», в 1971 году Холодова вышла замуж за украинца Михаила Леонова. Но брак, вероятно, в первые же годы распался, хотя так и не был официально расторгнут. Дальнейшая ее судьба почти не известна. Известно лишь то, что когда в 1984 году Гундяева отправили служить в Смоленск, она поехала вслед за ним.

Автор книги «Благими намерениями» о современной истории РПЦ Ксения Лученко приводит слова человека, часто бывавшего в гостях у Гундяева, когда тот был еще митрополитом: «Лидия Михайловна очень погружена в его дела. Она знает, как чем в доме распоряжаться, она включена в его отношения с разными людьми, она следит, кому надо помочь, кому подарок отправить». Собеседник Лученко делает вывод, что «несколько наивно полагать, что это троюродная сестра».

Пару лет назад архимандрит Тихон (Затёкин) опубликовал книгу «Исповедник веры Христовой иерей Василий Гундяев», в которой с помощью сотрудников госархивов собрал подробную информацию о семье патриарха вплоть до прадеда. Никого по фамилии Холодов патриарший биограф не упоминает.

На Леонову оформлена семейная компания с говорящим названием «Владолид» (вероятно, от имен Владимир и Лидия). Ее основной вид деятельности — управление собственной или арендованной недвижимостью. Как выяснил «Проект», на эту фирму оформлено 200-метровое коммерческое помещение в петербургском доходном доме 1874 года постройки на набережной Крюкова канала на углу Торгового моста.

В этом же доме на Леонову лично оформлена еще и 120-метровая квартира — ее гражданской супруге патриарха подарил швейцарец Александр Димитриевич.

На Леонову также оформлены участки и коттедж в деревне Сивково через дорогу от подмосковного парка «Патриот», где находится главный храм Вооруженных сил России, и квартира стоимостью около 60 млн рублей в доме напротив храма священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе Москвы.

Все автомобили в семье тоже оформлены на Леонову: 15 лет назад — Lexus RХ450Н, в 2013 году — BMW Х3, а в 2021-м — BMW X5.

