22 декабря 2025, понедельник, 20:45
Смерть Никиты Мелкозерова расследуется как непреднамеренное убийство

  • 22.12.2025, 20:01
  • 4,238
Смерть Никиты Мелкозерова расследуется как непреднамеренное убийство
Никита Мелкозеров

Известный белорусский журналист скончался в ночь на 21 сентября в Варшаве.

Как стало известно «Белсату», прокуратура начала расследование смерти журналиста Никиты Мелкозерова по статье о непредумышленном убийстве. Такую статью применяют всегда, когда причину смерти еще не обнаружили.

Журналист Никита Мелкозёров скончался в ночь на 21 сентября дома в Варшаве.

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры польской столицы Петр Антони Скиба сообщил «Белсату», что сегодня началось расследование дела о непредумышленном убийстве:

«Это традиционная формулировка, которая дается в ситуациях, когда причина смерти неизвестна. Будет проведено вскрытие – мы не знаем, когда точно, возможно, это будет еще до Рождества. Не исключаю, что успеют к Новому году».

Спикер прокуратуры отметил, что правоохранительные органы будут обнародовать только те сведения в этом деле, которые соответствуют интересам семьи покойного:

«Тело в настоящий момент остается в Учреждении судебной медицины Варшавского медицинского университета, и этот объект будет выполнять вскрытие. Принимая во внимание заинтересованность СМИ мы будем стремиться обнародовать сведения, не противоречащие интересам семьи погибшего. Дальнейшие процессуальные действия зависят от результатов судебно-медицинской экспертизы. Все зависит от того, что станет известно после вскрытия».

Обычно вскрытие проводится в течение двух недель. «Возможно, результаты появятся раньше. Мы уже звонили в судмедэкспертизу с просьбой, чтобы сделали все как можно быстрее», – сказал Скиба.

Он также сообщил, что пока в связи со смертью была опрошена только вдова Никиты и что главная версия следствия сейчас – ненасильственная смерть:

«На этом этапе мы принимаем во внимание, что смерть могла произойти по естественным причинам, но все это проверим путем последовательного сбора доказательного материала».

Никите Мелкозёрову было 37 лет. Он автор и соавтор проектов «Жизнь-малина», «Загляне сонца» и падкаста «Нешта будзе».

