закрыть
23 декабря 2025, вторник, 16:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус попал в ДТП «на скорости 3 км/ч»

  • 23.12.2025, 16:39
Белорус попал в ДТП «на скорости 3 км/ч»

Его лишили прав на полгода и выписали 10 базовых.

Читатель рассказал Onlíner о несчастливом случае, который с ним произошел 15 декабря в Бресте. Водитель выезжал из двора через арку дома и через тротуар. Скорость не была большой, но обзора не было как такового: слева от арки было установлено высокое ограждение, которое полностью скрывало от водителя эту часть тротуара и одновременно не давало пешеходам увидеть, что за ним происходит.

— Попал в несколько странное ДТП, — рассказывает собеседник. — Как водитель, который выезжал из двора через тротуар, я, разумеется, виновен. Но избежать этого ДТП, как я считаю, у меня не было возможности.

Произошло столкновение с молодым человеком на самокате. Это попало на запись видеорегистратора.

— В момент столкновения моя скорость была 3 км/ч, — утверждает он. — У самоката — гораздо выше. По последствиям: с парнем все в порядке, он даже написал бумагу, мол, зла на меня не держит и просит мне больших штрафов не назначать. Самокат в норме. У машины лопнул передний бампер, в хлам разбит подкрылок, накладка арки треснула и фара поцарапана.

Был назначен разбор в ГАИ, куда вызвали водителя.

— Было понятно, что я виноват при любом раскладе, — рассказывает он. — У меня было три ходатайства: от парня на самокате, от себя самого, и от моего директора. Указали, что от возможности управлять авто напрямую зависит моя работа и заработок, что у меня дети малолетние, что жена разведется.

Безусловно, на таких разборах ГАИ смотрит в послужной список водителя.

— За весь мой стаж у меня насчитали 97 нарушений ПДД. Из них 20 — в этом году. Но вишенка на торте: это нарушения не мои. Сын права получил и катался на моей машине, собирая «письма счастья», — говорит собеседник.

В ГАИ приняли решение.

— Меня лишили прав на полгода и дали 10 базовых величин штрафа (в настоящее время базовая величина составляет 42 рубля, а с 1 января 2026 года увеличится до 45 рублей. — Прим.), — сообщил читатель.

По его словам, решение он опротестовывать не будет.

— Все в один голос говорят, что в моей ситуации толку от этого не будет, разве что в суд на строителей подавать, которые ограждение устанавливали. Но я не уверен, что у меня есть на это ресурсы, — добавил водитель.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта