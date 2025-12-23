Белорус попал в ДТП «на скорости 3 км/ч»
Его лишили прав на полгода и выписали 10 базовых.
Читатель рассказал Onlíner о несчастливом случае, который с ним произошел 15 декабря в Бресте. Водитель выезжал из двора через арку дома и через тротуар. Скорость не была большой, но обзора не было как такового: слева от арки было установлено высокое ограждение, которое полностью скрывало от водителя эту часть тротуара и одновременно не давало пешеходам увидеть, что за ним происходит.
— Попал в несколько странное ДТП, — рассказывает собеседник. — Как водитель, который выезжал из двора через тротуар, я, разумеется, виновен. Но избежать этого ДТП, как я считаю, у меня не было возможности.
Произошло столкновение с молодым человеком на самокате. Это попало на запись видеорегистратора.
— В момент столкновения моя скорость была 3 км/ч, — утверждает он. — У самоката — гораздо выше. По последствиям: с парнем все в порядке, он даже написал бумагу, мол, зла на меня не держит и просит мне больших штрафов не назначать. Самокат в норме. У машины лопнул передний бампер, в хлам разбит подкрылок, накладка арки треснула и фара поцарапана.
Был назначен разбор в ГАИ, куда вызвали водителя.
— Было понятно, что я виноват при любом раскладе, — рассказывает он. — У меня было три ходатайства: от парня на самокате, от себя самого, и от моего директора. Указали, что от возможности управлять авто напрямую зависит моя работа и заработок, что у меня дети малолетние, что жена разведется.
Безусловно, на таких разборах ГАИ смотрит в послужной список водителя.
— За весь мой стаж у меня насчитали 97 нарушений ПДД. Из них 20 — в этом году. Но вишенка на торте: это нарушения не мои. Сын права получил и катался на моей машине, собирая «письма счастья», — говорит собеседник.
В ГАИ приняли решение.
— Меня лишили прав на полгода и дали 10 базовых величин штрафа (в настоящее время базовая величина составляет 42 рубля, а с 1 января 2026 года увеличится до 45 рублей. — Прим.), — сообщил читатель.
По его словам, решение он опротестовывать не будет.
— Все в один голос говорят, что в моей ситуации толку от этого не будет, разве что в суд на строителей подавать, которые ограждение устанавливали. Но я не уверен, что у меня есть на это ресурсы, — добавил водитель.