Белорус попал в ДТП «на скорости 3 км/ч» 23.12.2025, 16:39

Его лишили прав на полгода и выписали 10 базовых.

Читатель рассказал Onlíner о несчастливом случае, который с ним произошел 15 декабря в Бресте. Водитель выезжал из двора через арку дома и через тротуар. Скорость не была большой, но обзора не было как такового: слева от арки было установлено высокое ограждение, которое полностью скрывало от водителя эту часть тротуара и одновременно не давало пешеходам увидеть, что за ним происходит.

— Попал в несколько странное ДТП, — рассказывает собеседник. — Как водитель, который выезжал из двора через тротуар, я, разумеется, виновен. Но избежать этого ДТП, как я считаю, у меня не было возможности.

Произошло столкновение с молодым человеком на самокате. Это попало на запись видеорегистратора.

— В момент столкновения моя скорость была 3 км/ч, — утверждает он. — У самоката — гораздо выше. По последствиям: с парнем все в порядке, он даже написал бумагу, мол, зла на меня не держит и просит мне больших штрафов не назначать. Самокат в норме. У машины лопнул передний бампер, в хлам разбит подкрылок, накладка арки треснула и фара поцарапана.

Был назначен разбор в ГАИ, куда вызвали водителя.

— Было понятно, что я виноват при любом раскладе, — рассказывает он. — У меня было три ходатайства: от парня на самокате, от себя самого, и от моего директора. Указали, что от возможности управлять авто напрямую зависит моя работа и заработок, что у меня дети малолетние, что жена разведется.

Безусловно, на таких разборах ГАИ смотрит в послужной список водителя.

— За весь мой стаж у меня насчитали 97 нарушений ПДД. Из них 20 — в этом году. Но вишенка на торте: это нарушения не мои. Сын права получил и катался на моей машине, собирая «письма счастья», — говорит собеседник.

В ГАИ приняли решение.

— Меня лишили прав на полгода и дали 10 базовых величин штрафа (в настоящее время базовая величина составляет 42 рубля, а с 1 января 2026 года увеличится до 45 рублей. — Прим.), — сообщил читатель.

По его словам, решение он опротестовывать не будет.

— Все в один голос говорят, что в моей ситуации толку от этого не будет, разве что в суд на строителей подавать, которые ограждение устанавливали. Но я не уверен, что у меня есть на это ресурсы, — добавил водитель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com