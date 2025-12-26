закрыть
26 декабря 2025, пятница, 17:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский обещает ответить на атаки «Шахедов» через Беларусь

1
  • 26.12.2025, 17:04
  • 1,984
Зеленский обещает ответить на атаки «Шахедов» через Беларусь

Президент Украины провел Ставку.

Российские войска пытаются обходить украинские системы перехвата дронов-камикадзе типа «Шахед», используя территорию Беларуси. По этой причине в последнее время участились атаки беспилотников на западные регионы Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передаёт РБК-Украина.

«Что касается российских «Шахедов», прежде всего атак на Ковель в последнее время — мы детально разбирали эту тему на Ставке», — отметил глава государства.

По словам Зеленского, в этот день он провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвящённое атакам российских дронов, а также мерам защиты и ответным действиям Украины.

Президент подчеркнул, что российская сторона анализирует расположение украинских рубежей перехвата, которые демонстрируют высокую эффективность, и пытается их обойти. «Они делают это, в том числе используя территорию Беларуси — и географически, и с технической точки зрения. Это серьёзный вопрос. Я поставил соответствующие задачи, и на следующей Ставке мы уже будем иметь ответы», — заявил Зеленский.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин