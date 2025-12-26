Зеленский обещает ответить на атаки «Шахедов» через Беларусь

Зеленский обещает ответить на атаки «Шахедов» через Беларусь1
- 26.12.2025, 17:04
- 1,984
Президент Украины провел Ставку.
Российские войска пытаются обходить украинские системы перехвата дронов-камикадзе типа «Шахед», используя территорию Беларуси. По этой причине в последнее время участились атаки беспилотников на западные регионы Украины.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передаёт РБК-Украина.
«Что касается российских «Шахедов», прежде всего атак на Ковель в последнее время — мы детально разбирали эту тему на Ставке», — отметил глава государства.
По словам Зеленского, в этот день он провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвящённое атакам российских дронов, а также мерам защиты и ответным действиям Украины.
Президент подчеркнул, что российская сторона анализирует расположение украинских рубежей перехвата, которые демонстрируют высокую эффективность, и пытается их обойти. «Они делают это, в том числе используя территорию Беларуси — и географически, и с технической точки зрения. Это серьёзный вопрос. Я поставил соответствующие задачи, и на следующей Ставке мы уже будем иметь ответы», — заявил Зеленский.