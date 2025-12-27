Освобождение Купянска бойцами «Хартии» показали на видео 1 27.12.2025, 15:43

1,388

Контрнаступательная операция длилась с 22 сентября по 12 декабря.

Подразделения поисково-ударной группировки «Хартия» обнародовали видео боевых действий во время освобождения Купянска и окрестных сел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 2-й корпус НГУ «Хартия» провел успешную штурмовую операцию против оккупантов в районе Купянска и прилегающих населенных пунктов.

В ролике зафиксированы боевые действия с камер GoPro пехотинцев и дронов, в частности непосредственно с территории города.

Бойцы ведут стрелковые бои в лесистой местности, эвакуацию раненых, применение FPV-дронов по вражеской пехоте и укрытиям, а также штурм зданий в районе городской больницы, где скрывались оккупанты.

Подробности

В ходе операции, которая длилась с 22 сентября по 12 декабря, подразделения ПУУ «Хартия» освободили Киндрашовку, Радьковку и их окрестности, вышли к реке Оскол севернее Купянска, перекрыв наземные маршруты снабжения врага и разблокировав украинские силы на восточном берегу. По официальным данным, в ходе операции было уничтожено 1027 российских военнослужащих, 291 - ранено, 13 - взято в плен.

Контрнаступательная операция «Хартии» стала очередным этапом стабилизации ситуации в Харьковской области. Летом 2024 года бойцы корпуса остановили наступление противника, а с осени 2024-го по весну 2025-го — отбили ряд лесных массивов на этом направлении.

Сейчас продолжается зачистка Купянска. Подразделения ПУУ «Хартия» продолжают работать в центральной части города, где, по оценкам, остается до 100 оккупантов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com