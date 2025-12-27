Освобождение Купянска бойцами «Хартии» показали на видео

Освобождение Купянска бойцами «Хартии» показали на видео1
- 27.12.2025, 15:43
Контрнаступательная операция длилась с 22 сентября по 12 декабря.
Подразделения поисково-ударной группировки «Хартия» обнародовали видео боевых действий во время освобождения Купянска и окрестных сел.
Как сообщает Цензор.НЕТ, 2-й корпус НГУ «Хартия» провел успешную штурмовую операцию против оккупантов в районе Купянска и прилегающих населенных пунктов.
В ролике зафиксированы боевые действия с камер GoPro пехотинцев и дронов, в частности непосредственно с территории города.
Бойцы ведут стрелковые бои в лесистой местности, эвакуацию раненых, применение FPV-дронов по вражеской пехоте и укрытиям, а также штурм зданий в районе городской больницы, где скрывались оккупанты.
Подробности
В ходе операции, которая длилась с 22 сентября по 12 декабря, подразделения ПУУ «Хартия» освободили Киндрашовку, Радьковку и их окрестности, вышли к реке Оскол севернее Купянска, перекрыв наземные маршруты снабжения врага и разблокировав украинские силы на восточном берегу. По официальным данным, в ходе операции было уничтожено 1027 российских военнослужащих, 291 - ранено, 13 - взято в плен.
Контрнаступательная операция «Хартии» стала очередным этапом стабилизации ситуации в Харьковской области. Летом 2024 года бойцы корпуса остановили наступление противника, а с осени 2024-го по весну 2025-го — отбили ряд лесных массивов на этом направлении.
Сейчас продолжается зачистка Купянска. Подразделения ПУУ «Хартия» продолжают работать в центральной части города, где, по оценкам, остается до 100 оккупантов.