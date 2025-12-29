Лукашенко утвердил госбюджет на 2026 год

Лукашенко утвердил госбюджет на 2026 год6
- 29.12.2025, 21:01
- 2,422
Он будет дефицитным.
Александр Лукашенко утвердил республиканский бюджет на 2026 год — он ожидается дефицитным. Об этом сообщает пресс-служба узурпатора. Нехватка средств в госказне составит 4,3 млрд рублей.
Доходы госбюджета запланированы на уровне 54,4 млрд рублей, а расходы — 58,7 млрд.
«По сравнению с текущим годом доходы вырастут на 12,4%, расходы — на 10,4%. Основной прирост доходов обеспечат НДС, подоходный налог, налог на прибыль и поступления от внешнеэкономической деятельности, — сообщает пресс-служба политика. — Налоговая нагрузка для подавляющего большинства плательщиков остается неизменной».
Как утверждается, будет сохранена «социальная направленность бюджета».
«Здравоохранение, образование, социальная поддержка, культура и спорт остаются приоритетами — финансирование этих сфер обеспечивает доступность и качество услуг для граждан, — отмечает пресс-служба политика. — Бюджет предусматривает увеличение финансирования и по иным приоритетным направлениям: наука, агропромышленный комплекс, поддержка экспорта».
Напомним, на 2025 год минус госказны был запланирован в размере 4 млрд 459,3 млн рублей. Закрывать эту разницу в доходах и расходах собирались за счет новых кредитов, а также остатков в бюджете за предыдущие годы.