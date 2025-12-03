Путин читал Кушнеру исторические лекции о Полтавской битве 7 3.12.2025, 15:21

Российский диктатор снова ударился в фантазии.

Во время закрытой встречи в Кремле Путин внезапно перешел к любимому - собственным фантазиям об истории, рассказав зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру о Полтавской битве 1709 года. Речь идет об одной из ключевых битв Северной войны, в которой войска Петра I разгромили шведскую армию Карла XII вместе с частью казачьих сил под предводительством Ивана Мазепы.

«По крайней мере, Джаред узнал что-нибудь о Полтавской битве», - комментирует содержание переговоров журналист Майкл Вайс.

At lest Jared learned a little something about the Battle of Poltava. https://t.co/9SOoE2lzVT — Michael Weiss (@michaeldweiss) December 2, 2025

Советская и российская интерпретация событий Северной войны, во время которой произошла Полтавская битва, являются одним из краеугольных камней, с помощью которых кремлевская пропаганда пытается обосновать свои права на Украину. Путин не в первый раз извращает историю, утверждая, что Украина «создана» Лениным и Сталиным, игнорирует международно-правовую реальность после 1991 года, пытается легитимизировать агрессию через мифологию «исторических территорий». Все это повторяется в каждом разговоре с западными собеседниками, независимо от темы.

Исторические лекции – любимый пропагандистский прием диктатора, потому что Путин годами убегает в историю, когда проигрывает в современных событиях, не имеет аргументов и хочет затуманить реальность. Так что упоминание о Полтаве - это просто очередной виток его псевдоисторического бреда.

Напомним, в интервью американцу Такеру Карлсону Путин 25 минут доносил до зрителей «историческую справку» об истории Украины — от Рюрика до раздела Речи Посполитой. На Аляску, судя по сообщениям СМИ, Путин также привез «исторические документы».

