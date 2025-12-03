На руке Трампа во время заседания правительства в Белом доме заметили пластыри 3 3.12.2025, 22:10

1,982

Дональд Трамп

Фотофакт.

В Сети оживилось обсуждение здоровья президента США Дональда Трампа после того, как на его руках заметили пластыри во время заседания правительства 2 декабря в Белом доме. Об этом пишет Metro.

В материале говорится, что во время своей второй каденции Трамп несколько раз засыпал на публике. В частности, в мае он задремал во время дачи показаний главного свидетеля по делу о взятке. Однако после того, как он проснулся, внимание было приковано к его рукам.

Как пишет газета, еще в феврале во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном у Трампа на правой руке заметили большой синяк.

Были предположения, что синяк мог появиться из-за внутривенных инфузий, тонкой кожи, приема препаратов для разжижения крови или преклонного возраста президента. В частности сообщалось, что Трамп пытался скрыть синяки, замазывая их консилером.

На вопрос журналистов о синяках, в Белом доме ответили, что они появились в результате частых рукопожатий.

2 декабря телеканал CNN писал, что Дональд Трамп, скорее всего, ненадолго заснул прямо во время заседания правительства США в Белом доме.

Ранее в октябре Трамп сообщал, что сделал МРТ во время медицинского осмотра.

«Да, мне сделали МРТ. Все было идеально. Я предоставил вам полные результаты. Мы провели МРТ, вы знаете, все было идеально», — отмечал американский президент.

