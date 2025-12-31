Канцлер Мерц в новогоднем обращении призывает Европу проявить активность 2 31.12.2025, 15:03

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа должна решительнее отстаивать собственные интересы, чтобы сохранить мир и экономическое благополучие в условиях растущих внешних угроз. Об этом он сказал в ежегодном новогоднем обращении, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Мерца, продолжающаяся война России против Украины представляет прямую угрозу безопасности и свободе всего европейского континента. Он подчеркнул, что российская агрессия является частью более широкой стратегии, направленной против Европы в целом. Германия, отметил канцлер, ежедневно сталкивается с саботажем, шпионажем и кибератаками.

С момента вступления в должность в мае Мерц активно участвует в формировании общеевропейской поддержки Украины. Германия также значительно увеличила оборонные расходы, стремясь взять на себя большую ответственность за безопасность Европы.

Среди других вызовов канцлер назвал рост глобального протекционизма и зависимость Европы от импортного сырья, которая все чаще используется как инструмент политического давления. Германия, чья экономика ориентирована на экспорт, пытается сократить зависимость от Китая на фоне торговых напряженностей и тарифной политики президента США Дональда Трампа.

Мерц также признал, что германская экономика ослаблена недостатком реформ и инвестиций и, после двух лет спада, в этом году ожидается лишь умеренный рост.

Говоря об отношениях с США, канцлер отметил, что Европа больше не может полностью полагаться на Вашингтон как на гарант безопасности. «Мы, европейцы, должны гораздо активнее защищать и продвигать собственные интересы», — заявил он.

При этом Мерц подчеркнул, что Европа должна действовать с уверенностью, а не из страха, и выразил надежду, что 2026 год станет переломным для Германии и всего ЕС, вернув континент к устойчивому миру, свободе и процветанию.

