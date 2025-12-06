NYT: Германия приступила к масштабному расширению армии
- 6.12.2025, 14:11
Министр обороны Германии инициировал масштабную реформу бундесвера.
Министр обороны Германии Борис Писториус инициировал масштабную реформу бундесвера, направленную на резкое усиление военного потенциала страны в условиях роста напряженности в отношениях с Россией. На этой неделе Бундестаг одобрил закон, предусматривающий увеличение численности армии до 260 тысяч военнослужащих к 2035 году — почти на 50%, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
Закон не вводит обязательный призыв, но обязывает всех 18-летних мужчин заполнить анкету о состоянии здоровья и физической подготовке. Женщины смогут сделать это добровольно. Для привлечения добровольцев предусмотрено повышение зарплат и расширение программ подготовки, полезных для гражданской карьеры.
Писториус заявил, что цель реформы — сделать Германию ключевым военным лидером Европы в случае крупного сухопутного конфликта. Это означает радикальный пересмотр прежней политики, которая после Второй мировой войны жестко ограничивала роль немецкой армии из-за исторического наследия нацизма.
Ранее по инициативе Писториуса были сняты конституционные ограничения на военные расходы, что позволило увеличить закупки танков, кораблей и авиации. Также он поддержал создание «Группы пяти» — формата координации оборонной политики ведущих стран Европы.
Реформы вызывают острые споры в обществе. Противники опасаются милитаризации и втягивания молодежи в возможный конфликт с Россией. Сторонники, напротив, считают меры недостаточными и требуют восстановления всеобщего призыва.
Несмотря на критику, Писториус уже три года остается самым популярным политиком Германии. Он признает, что история страны накладывает особую ответственность, но подчеркивает: цель усиления армии — сохранить мир и безопасность в Европе.