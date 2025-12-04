закрыть
Путин в Индии рассказывает исторические байки

13
  • 4.12.2025, 20:15
  • 3,974
Путин в Индии рассказывает исторические байки
Фото: Getty Images

Диктатор РФ заговорил о Древней Руси.

Первой столицей Древней Руси являлся Новгород, только потом государственность перетекла в Киев, заявил правитель России Владимир Путин в ходе официального визита в Индию в интервью телеканалу India Today.

«Так говорили исторически. У нас российская государственность складывалась из нескольких центров. Первая столица, согласно истории, была в Новгороде на северо-западе, <…> а затем переместилась в Киев. Это была Древняя Русь, с тех пор Киев и называли «Мать городов русских», — сказал правитель, отвечая на вопрос, почему он в одном из своих заявлений назвал Киев «матерью городов русских» (цитата по ТАСС).

Как сообщал Charter97.org, на днях Путин читал зятю Трампа Джареду Кушнеру исторические лекции о Полтавской битве.

Исторические лекции – любимый пропагандистский прием диктатора, потому что Путин годами убегает в историю, когда проигрывает в современных событиях, не имеет аргументов и хочет затуманить реальность.

Напомним, в интервью американцу Такеру Карлсону Путин 25 минут доносил до зрителей «историческую справку» об истории Украины — от Рюрика до раздела Речи Посполитой. На Аляску, судя по сообщениям СМИ, Путин также привез «исторические документы».

