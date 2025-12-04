Путин в Индии рассказывает исторические байки

Путин в Индии рассказывает исторические байки13
Диктатор РФ заговорил о Древней Руси.
Первой столицей Древней Руси являлся Новгород, только потом государственность перетекла в Киев, заявил правитель России Владимир Путин в ходе официального визита в Индию в интервью телеканалу India Today.
«Так говорили исторически. У нас российская государственность складывалась из нескольких центров. Первая столица, согласно истории, была в Новгороде на северо-западе, <…> а затем переместилась в Киев. Это была Древняя Русь, с тех пор Киев и называли «Мать городов русских», — сказал правитель, отвечая на вопрос, почему он в одном из своих заявлений назвал Киев «матерью городов русских» (цитата по ТАСС).
Как сообщал Charter97.org, на днях Путин читал зятю Трампа Джареду Кушнеру исторические лекции о Полтавской битве.
Исторические лекции – любимый пропагандистский прием диктатора, потому что Путин годами убегает в историю, когда проигрывает в современных событиях, не имеет аргументов и хочет затуманить реальность.
Напомним, в интервью американцу Такеру Карлсону Путин 25 минут доносил до зрителей «историческую справку» об истории Украины — от Рюрика до раздела Речи Посполитой. На Аляску, судя по сообщениям СМИ, Путин также привез «исторические документы».