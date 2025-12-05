Ждать ли очередей в обменниках? 5.12.2025, 14:09

Доллар в Беларуси снова обновил минимум.

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в пятницу, 5 декабря, курс доллара опустился до уровня, который в последний раз наблюдался два с половиной года назад — фактически до значений середины 2023 года. Аналогично просел и евро, приблизившись к минимальным отметкам почти за семь месяцев.

Курсы валют по результатам торгов:

1 доллар — 2,8767 рубля (-0,66%, –1,90 копейки),

1 евро — 3,3575 рубля (-0,52%, –1,75 копейки),

100 российских рублей — 3,7845 рубля (+0,58%, +2,18 копейки),

10 китайских юаней — 4,0640 рубля (-0,71%, –2,90 копейки).

Теперь остаётся наблюдать, спровоцирует ли столь низкий курс доллара новые очереди в обменных пунктах. Год назад всё было наоборот: в декабре 2022-го люди выстраивались в очереди из-за резкого роста американской валюты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com