Ждать ли очередей в обменниках?
- 5.12.2025, 14:09
Доллар в Беларуси снова обновил минимум.
По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в пятницу, 5 декабря, курс доллара опустился до уровня, который в последний раз наблюдался два с половиной года назад — фактически до значений середины 2023 года. Аналогично просел и евро, приблизившись к минимальным отметкам почти за семь месяцев.
Курсы валют по результатам торгов:
1 доллар — 2,8767 рубля (-0,66%, –1,90 копейки),
1 евро — 3,3575 рубля (-0,52%, –1,75 копейки),
100 российских рублей — 3,7845 рубля (+0,58%, +2,18 копейки),
10 китайских юаней — 4,0640 рубля (-0,71%, –2,90 копейки).
Теперь остаётся наблюдать, спровоцирует ли столь низкий курс доллара новые очереди в обменных пунктах. Год назад всё было наоборот: в декабре 2022-го люди выстраивались в очереди из-за резкого роста американской валюты.