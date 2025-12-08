Америка «украла» зиму у Беларуси? 8.12.2025, 13:29

Синоптики пояснили, когда ждать снег и где в ближайшие дни до +10°C.

Погоду в Европе большую часть декабря будет определять ослабленный ранним стратосферным потеплением полярный вихрь. Сейчас он начинает разделяться на две части. Одна из них, так называемый «полярный экспресс», несет холодный воздух в Северную Америку, а теплый — в Европу.

По данным портала Severe Weather Europe, полярный вихрь создал область низкого давления над Северной Атлантикой, которая поддерживает холодный северный поток над американским континентом. Одновременно вихрь усилил теплый поток, направленный с запада на юго-восток над Европой, пишет «Телеграф».

Thursday Evening Weather After Dark (December 4, 2025)



Flagship European model ensemble thru next 15-days shows an enormous cold pool forming over Alaska and Western Canada -- ready to dump into the Midwest/Great Lakes w/ferocity @weathertrader



Post:https://t.co/13TEICz1Kr pic.twitter.com/wlU3lrXzRX — Ryan Maue (@RyanMaue) December 5, 2025

Модель прогнозирования погоды ECMWF показывает, что в декабре может произойти ещё одно существенное ослабление полярного вихря, что ещё больше усилит и распространит тепло в Европе во второй половине месяца.

От аномального тепла зимой страдает не только Беларусь. Любители зимнего отдыха по всему континенту ждут снегопады, но из-за усиления зонального течения континент ещё долго будет находиться в тёплом секторе Северного полушария, уверяют синоптики.

А это значит — температуру значительно выше нормы и ограниченное количество снегопадов, которые будут наблюдаться только в самых высокогорных районах. В общем, белорусам стоит готовиться к погоде, больше напоминающей позднюю осень.

Шанс на снег в Новый год есть, но только при существенной перестройке атмосферных процессов. Если этого не произойдёт до Рождества, то, возможно, большая часть Европы, в том числе и Беларусь, проведёт новогодние праздники в грязи, а не в снегу.

Что ждать с 9 по 10 декабря

По данным Белгидромета, 9 декабря, во вторник, на большей части территории Беларуси ожидаются осадки разного вида в зависимости от температуры: где-то дождь, а где-то мокрый снег.

Ночью температура составит -3…+3°С, а по западу поднимется до +6°С. Днём же стоит ждать от 0°С по востоку до +9°С по юго-западу.

В среду, 10 декабря, на большей части территории снова ожидаются дождь или мокрый снег. Температура ночью будет -1…+6°С, а днём +1…+7°С, причём по западу — до +9°С.

