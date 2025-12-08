Что заявили Макрон, Зеленский и Стармер о мирных переговорах 4 8.12.2025, 19:08

4,068

«Это может быть решающий момент».

Лидеры Германии, Франции и Великобритании во время встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским в Лондоне отметили необходимость справедливого и длительного мира, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «вопросы Украины решаются Украиной». По его словам, сегодняшние переговоры являются «критическим этапом в борьбе за мир».

Он также отметил необходимость «справедливого и длительного» мирного урегулирования для Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил союзников Украины за организацию встречи и подчеркнул, что единство между Европой, Украиной и США является важным. Он также отметил, что сегодня лидеры четырех стран должны принять «важные решения».

При этом украинский лидер отметил, что есть вещи, без которых Украина не может обойтись без США и не может обойтись без ЕС. По его словам, надо «найти способ сблизить ЕС и США», чтобы договориться о дальнейших шагах.

«Российская экономика начинает страдать, особенно после наших последних санкций», - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер отметил, что вместе с другими странами поддерживает Украину и мир, а также подчеркнул, что Европа «имеет козыри в рукаве».

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «скептически относится к некоторым деталям в документах, поступающих из США».

«Это может быть решающий момент для всех нас, поэтому мы стараемся продолжать поддерживать Украину. Судьба этой страны [Украины] является судьбой Европы», - подчеркнул он.

