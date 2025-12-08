Зеленский жестко высказался о территориальных компромиссах в «мирном плане» США
Украина четко придерживается своей позиции.
Президент Украины Владимир Зеленский категорически опроверг возможность передачи украинских территорий в рамках мирной инициативы Соединенных Штатов Америки.
Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами.
- Рассматриваем ли мы вопрос отдать какие-то территории? Мы не имеем по закону никакого права - по закону Украины, по нашей Конституции, по международному праву, если честно. И морального права также не имеем, - подчеркнул он.
Зеленский отметил, что Россия продолжает настаивать на передаче оккупированных территорий, но Украина не согласится ни на какие уступки.
- Безусловно, Россия настаивает, чтобы мы отдали территории. Мы определенно не хотим ничего отдавать - за это мы и боремся. Вы это прекрасно знаете, - добавил президент.
В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты «сегодня ищут компромисс», однако Украина четко придерживается своей позиции относительно территориальной целостности.