Зеленский жестко высказался о территориальных компромиссах в «мирном плане» США 8.12.2025, 21:40

1,572

Украина четко придерживается своей позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский категорически опроверг возможность передачи украинских территорий в рамках мирной инициативы Соединенных Штатов Америки.

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами.

- Рассматриваем ли мы вопрос отдать какие-то территории? Мы не имеем по закону никакого права - по закону Украины, по нашей Конституции, по международному праву, если честно. И морального права также не имеем, - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Россия продолжает настаивать на передаче оккупированных территорий, но Украина не согласится ни на какие уступки.

- Безусловно, Россия настаивает, чтобы мы отдали территории. Мы определенно не хотим ничего отдавать - за это мы и боремся. Вы это прекрасно знаете, - добавил президент.

В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты «сегодня ищут компромисс», однако Украина четко придерживается своей позиции относительно территориальной целостности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com