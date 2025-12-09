Лукашенко: Даже если в Украине установится мир, то нам от этого легче не станет 9.12.2025, 20:46

1,454

Диктатор заявил, что его режим «будут душить и дальше».

Даже если «сегодня или завтра» в Украине установится мир, то официальному Минску «от этого легче не станет». Такое мнение озвучил Александр Лукашенко 9 декабря на заседании Совета безопасности.

Узурпатор отметил, что на белорусско-украинской границе «более-менее стабилизировалась ситуация», хотя там до сих пор «проблем выше крыши». 8 декабря глава Госпогранкомитета Константин Молостов, например, доложил ему о том, что на этом участке еще «много вопросов, которые предстоит решать в мобилизационном порядке и выстраивать границу, которая брошена со стороны Украины, и строить заставы, и вооружать пограничников». Более того, отметил диктатор, во второй линии за пограничниками приходится выставлять Вооруженные силы.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь приветствует переговоры по Украине, но отметил, что если «даже удастся установить мир сегодня или завтра, нам от этого легче не станет».

— Нас будут душить и дальше. И особенно вот эти государства… Не хочу их оскорблять, чтобы не обидеть народ, который у нас на севере или северо-западе, — сказал узурпатор. — Они от нас чего-то требуют. А если бы мы в Беларуси создавали альтернативные правительства и поддерживали «бойцов за независимость». Они там создают боевые отряды, они их вооружают. Помните — хоругви. Они никуда не делись. И целые полки, как они называют. Это что, шутка? И они еще нам какие-то претензии предъявляют. Ну, содержат они их — пусть содержат. Если у них есть деньги. Но если это направлено против нашей страны, мы как на это должны реагировать.

Как пишет пресс-служба диктатора, «с учетом складывающейся обстановки и милитаризации западных стран» Лукашенко «заявил о необходимости актуализировать оборонные действия Беларуси» для того, чтобы «все видели (и прежде всего наш народ), что мы готовы защищать каждый клочок нашей земли».

— Мы не хотим войны, мы никого не считаем своими противниками и соперниками. Но тем не менее мы готовимся к этой войне, чтобы ее не было, — заявил Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com