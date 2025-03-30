В Чили снимают масштабный документальный фильм про белоруса Игнатия Домейко 2 30.03.2025, 16:42

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Уже вышел трейлер.

В Чили документалист Эрик Белидо снимает фильм про великого уроженца Беларуси Игнатия Домейко под названием «Игнасио Домейко: живое наследие», сообщает телеграм-канал «De facto. Беларуская навука».

Автор фильма хочет подробно рассказать про неизвестное наследие отца горного дела Чили и «без сомнения, ключевой фигуры в интеллектуальном развитии Чили в XIX веке».

Путь уроженца Беларуси (авторы фильма называют его польско-чилийским ученым) будет показан через интервью с известными деятелями науки и искусства, в частности с представителями геологии, горного дела, вулканологии, защиты коренных народов, а также космической науки.

Уже вышел трейлер документального фильма.

Премьера картины пройдет в конце 2025 года.

Игнатий Домейко (1802–1889) — белорусский ученый-минералог, участник освободительного движения, ректор Чилийского университета и национальный герой Чили.

Родился в Новогрудском повете, учился в Виленском университете, где вступил в тайное общество филоматов. После разгрома организации находился под надзором, а в 1830 году принял участие в восстании против Российской империи.

После поражения восстания Домейко эмигрировал во Францию, окончил там Парижскую Горную школу. В 1838 году уехал в Чили, где преподавал химию и минералогию, занимался научными исследованиями.

Он реформировал чилийское образование, открыл новые месторождения, изучал культуру индейцев мапуче.

В 1884 году вернулся в Беларусь, посетил родные места, где говорил с крестьянами на белорусском языке. Умер в Сантьяго.

В Чили Игнатий Домейко был признан национальным героем. В его честь названы минерал, горный хребет, улицы, учебные заведения и музей на родине.

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