У россиян в Шуе царит истерика из-за украинских БПЛА 17.04.2025, 10:19

4,146

Сирена, прилеты и «вырубленный» свет.

Неизвестные дроны второй день подряд атакуют город Шуя в Ивановской области РФ. Местные сообщают о по меньшей мере 6 взрывах, в результате чего в части населенного пункта пропал свет, а школьников перевели на дистанционное обучение, передает «Фокус».

О неспокойной ночи в Шуе пишут в местном телеграм-канале «Иваново. Происшествия».

В паблике сообщается, что все началось около 3:30 утра 17 апреля. В городе включили сирену, после чего раздались взрывы. Также сирену включили и в областном центре — городе Иваново.

«Подписчики сообщают, что в Шуе громко. В 3 ночи три «хлопка». ВСУ снова пытаются атаковать город Шуя в Ивановской области. Предварительно над городом уже сбито несколько воздушных целей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Ленинском районе города «вырубили» свет. Также сообщалось, что атака «идет со всех сторон».

Городская администрация Шуи сообщила, что занятия в школах пройдут в дистанционном режиме, а жителей города призвали находиться в безопасных местах и распространили правила поведения во время атаки БПЛА.

«Дистант, из-за опасности атак БПЛА, на сегодня объявлен только для учащихся школ города Шуя. В Иваново и других городах региона такие меры пока не вводились. Повсюду полиция. Говорят всем не выходите из ваших домов», — говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com