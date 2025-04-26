«Лукашенко сделал себя управляемым» 26.04.2025, 21:22

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Андрей Санников

Борьба с режимом — это и есть защита независимости Беларуси.

Встреча министров иностранных дел Великобритании, США, Украины, Франции и Германии, которая была запланирована в Лондоне на 23 апреля, сорвана. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского за слова об отказе признавать Крым российским.

Что последние события значат для Беларуси? Об этом сайт Charter97.org поговорил с лидером гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Санниковым:

— Беларусь ушла с радаров мирового внимания. В этом частично виновны и те круги на Западе, которые всячески пиарят пустые и дутые фигуры, называющие себя оппозицией. Они просто не вписываются в контекст серьезных разговоров о новой ситуации в мире.

Однако Беларусь является ключевой страной не только для региона, но и для международной безопасности. Если серьезно говорить о процессах, которые сегодня происходят в мире, нельзя не заметить, что многие из негативных тенденций начинались в Беларуси. Нет ничего случайного в мире. События в Беларуси несомненно влияли на усиление диктаторских режимов во всем мире, на рост грубых нарушений прав человека, преступлений против человечности. Западные демократии демонстрировали слишком благодушное отношение к Лукашенко, «колхозному дурачку», как его воспринимали, несмотря на открытое его стремление построить феодальную диктатуру в Беларуси. Такая же политика «закрытых глаз и открытых бизнес-объятий» характерна для западных демократий в отношении других появившихся за последние четверть века автократий.

Такое благодушие неизбежно ведет к войнам. Пришла война и в Европу. Потому задача сегодня с этой войной покончить и помочь Украине эту войну выиграть. Только такой исход войны обеспечит нам и независимость, и безопасность, и свободу.

Я уверен, что Путину не удастся подчинить, оккупировать, разъединить Украину. То же самое касается Беларуси. Я уверен, что не удастся включить Беларусь в состав России. Но за это надо сражаться, надо за это драться по-серьезному, чтобы не происходило большего обострения в нашем регионе. Беларусь и так втянута в войну стараниями Лукашенко, наша территория отдана под нужды военной машины России. Агрессия России сама не остановится, ее необходимо остановить. Безопасность Европы будет гарантирована только тогда, когда Украина, в своих границах 1991 года, и Беларусь станут частью Европейского союза.

— Явно активизировалось давление на Лукашенко со стороны России — учения «Запад», постоянные поездки диктатора в Россию, где проходят закрытые переговоры, в Минск наведывался Нарышкин. Какую цель преследует Кремль?

— Путин хочет показать, что Лукашенко управляем, абсолютно. Использовать диктатуру Лукашенко, чтобы снова всех постращать. Продолжается игра в якобы присутствие ядерного оружия в Беларуси, которое может быть применено против мировых врагов. Я этому всему не верю. У Путина нет сегодня в планах полной инкорпорации Беларуси. Ему нужен хоть какой-то дополнительный голос на международной арене. Даже лукашенковский голос необходим. Поэтому он не торопится ускорять процессы поглощения. Показать, что они полностью контролируют территорию через своего диктатора, они могут.

Лукашенко сделал себя управляемым через экономическое давление. Если он чуть-чуть вильнет в сторону, какое-то непослушание продемонстрирует, значит, его лишат дотаций. Но это не означает, что Западу надо бежать, как некоторые советуют, и помогать Лукашенко стать самостоятельным. Это уже невозможно. Это устоявшийся диктатор — пророссийский, антибелорусский. И чем скорее он сойдет с политической арены, тем лучше будет всем, в том числе и его окружению.

— Белорусская независимость в явной опасности. Что можно предпринять в нынешних условиях, чтобы ее защитить?

— Она в явной опасности из-за режима Лукашенко. Борьба с режимом Лукашенко — это и есть защита независимости Беларуси. Да, сложная сегодня ситуация в самой Беларуси. Надо, конечно, действовать с умом и осторожно, но не забывать, что только в своем государстве мы сможем построить нормальную свою жизнь. Борьба с режимом — это непризнание, непринятие этого режима. А формы выражения этого в такое сложное время белорусы сами найдут.

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