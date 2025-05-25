«Лукашенко сразу почувствовал неладное» 2 25.05.2025, 21:48

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10 лет светской жизни в Нью-Йорке наложили на Петкевич неизгладимый отпечаток.

Источники «Беларускай выведкi» сообщили истинные мотивы последних кадровых перестановок. Чтобы не навредить, мы оставим некоторые детали при себе и сообщим лишь суть и только о Наталье Петкевич. Позже будет материал о Каранике.

«Железная леди» Наталья Петкевич была отозвана в Минск из Нью-Йорка. Лукашенко питал иллюзии, вспоминая прошлое. Он помнил времена, когда элегантная «железная леди» фактически являлась его начальником штаба. Колхозная Качанова или недалёкая Эйсмонт так и не смогли стать достойной заменой (цитата членов Семьи).

Лукашенко решил рискнуть и отозвать на родину, комфортно устроившуюся в США «бывшую». Но 10 лет светской нью-йоркской жизни наложили на бывшую чиновницу неизгладимый отпечаток. Шик и роскошь Нью-Йоркских салонов не смогли заменить тихие и унылые коридоры АП. Лукашенко сразу почувствовал неладное. Взгляд «бывшей» более не излучал собачей преданности идеям «белорусского рейха». Прогрессивные идеи, поданные с нью-йорским обонянием, вызвали органическое отторжение погрязшего в собственном колхозно-совковом соку Лукашенко. И хотя свою работу миссис Петкевич делала безукоризненно, паранойя Лукашенко не давала ему возможности приблизить к себе бывшую марионетку, он почувствовал, что она вернулась «другой», она более не смотрит на него как на божество, в отличии от 100% его опричников и поделать с этим уже ничего нельзя.

Поручив контрразведке прощупать «отступницу», Лукашенко подспудно понимал, что не сможет сработаться с «белой вороной» в собственном окружении. Ее идеи были креативными, но не укладывались в новый белорусский формат и раздражали Кремль. Москва послала по закрытым каналам сигнал, что её нужно убирать из палитры секретной информации, поступающей в АП из Кремля, а также поделились «предположениями», что она могла быть завербована в США.

Вскоре на личном докладе, начальник контрразведывательного главка выложил на стол наработанную «папку». Нужно отметить, что именно этот генерал является по сути главной кремлёвской консервой в КГБ и его тенденциозная разработка была пропитана шпиономанией и пустыми аналитическими выводами к великому удовольствию Москвы. Именно этот повод был нужен Лукашенко, чтобы избавиться от психологического дискомфорта, пропитанного паранойей, который он постоянно испытывал.

Далее при личном разговоре Лукашенко, не без сожаления, спустил Петкевич по вертикали вниз, подальше от его глаз. При этом бросил Москве ответку, назначив ее куратором по союзному строительству и интеграционным процессам.

Преемник Перцов, несомненно, более подходит на эту должность, т. к. умеет вовремя поддакивать и написать нужную бумажку. Но тут у Лукашенко очередная проблема. Перцов не сможет быть столь эффективным и для него эта должность временная. Именно по этой причине Лукашенко мечтает о четвёртом заместителе главы АП.

Итог. В штабе Лукашенко напрочь отсутствуют люди, способные на креативные решения. По этой причине низкое качество управленцев АП будет заменено выходцами из центрального аппарата КГБ. Вскоре мы увидим новые перестановки.

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