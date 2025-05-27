Названы самые лучшие Android-смартфоны 2025-го года 1 27.05.2025, 10:03

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На любой вкус и кошелек.

В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее Айфонами – единственный игрок, на Android представлен широкий выбор смартфонов на любой вкус и бюджет. Но такое разнообразие также усложняет выбор – рядовому юзеру может быть сложно определить, какая модель учше всего подойдет ему.

Обозреватели ZDNET подвели промежуточные итоги 2025 года и перечислили лучшие Android-смартфоны, которые можно купить прямо сейчас. Авторы не стали составлять рейтинги или расставлять смартфоны по местам, а просто выделили лучшие модели в разных категориях.

Лучший в целом – Samsung Galaxy S25 Ultra. Негласный король Android-смартфонов. Девайс получил гигантский 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей, чипсет Snapdragon 8 Elite, набор камер на 200+10+50+50 мегапикселей с лучшим гибридным зумом, а также прочный корпус из титанового сплава. Такой аппарат подойдет как для повседневного использования, так и для хардкорного гейминга.

Лучший бюджетный телефон – Nothing Phone (3a) Pro. По словам специалистов, он объединил в себе три вау-фичи – большой и быстрый экран, впечатляющие камеры и крутой дизайн (как аппаратный, так и программный), который редко встречается в этом ценовом диапазоне.

Лучший телефон с быстрой зарядкой – OnePlus 13. Устройство не только отлично держит заряд за счет аккумулятора 6000 мАч, но и заряжается полностью всего за 30 минут от 80-ваттного адаптера. Для сравнения, Galaxy S25 Plus, который стоит столько же, требуется более часа для полной зарядки со стандартом 45 Вт.

Лучший смартфон для фотографий – Google Pixel 9 Pro. Новый «пиксель» опережают топовые Samsung и iPhone, когда дело доходит до выдержки, постобработки и точности цветопередачи, а ИИ поможет автоматически определить нужную сцену и сделать хороший снимок.

Лучший телефон для игр – Asus ROG Phone 9. Гаджет получил парочку полезных фишек для игр по типу сенсорных триггеров на боковых гранях, настраиваемый miniLED-экран на задней панели, а также самый лучший процессор и автономность на рынке.

Лучший складной смартфон – Pixel 9 Pro Fold. Устройство хвалят за тонкий корпус, качественные камеры и поддержку ИИ. Большинству людей такой телефон вряд ли пригодится, однако тем, кто задумал купить свой первый складной телефон, это лучший вариант прямо сейчас.

Лучшая раскладушка – Motorola Razr Ultra (2025). Такой девайс подойдет как любителям компактных решений, так и тем, кто ностальгирует по форм-фактору. Смартфон предлагает «обычный» 6,9-дюймовый OLED-дисплей, когда он открыт. А в сложенном виде можно выполнять быстрые задачи с помощью внешнего экрана на 3,6 дюйма.

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