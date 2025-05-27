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Reuters: Итальянская мафия вместо вражды между собой сосредотачивается на сотрудничестве

  • 27.05.2025, 21:18
Reuters: Итальянская мафия вместо вражды между собой сосредотачивается на сотрудничестве

Сицилийская Коза Ностра и неаполитанская Каморра заключают союзы как внутри страны, так и за рубежом.

Итальянская мафия переходит от конфликтов к сотрудничеству в торговле наркотиками, проституции и отмывании денег.

Об этом говорится в ежегодном отчете Национального антимафиозного управления (DIA), обнародованном во вторник, 27 мая, цитирует Reuters.

В отчете отмечается, что сицилийская Коза Ностра и неаполитанская Каморра заключают союзы как внутри страны, так и за рубежом, а калабрийская «Ндрангета» все больше сосредотачивается на контроле над государственными инфраструктурными проектами.

«Сосуществование способствовало формированию стабильных синергий», – сказал директор DIA Микеле Карбоне.

Также отмечается, что мафия пытается проникнуть в проекты, связанные с финансируемым ЕС послековидным Фондом восстановления, строительством моста между Сицилией и материком, а также подготовкой к зимней Олимпиаде 2026 года.

В частности, в 2024 году строительная отрасль составила 38% случаев введения административных антимафиозных мер – было начато расследование на 200 строительных объектах.

Карбоне отметил, что управление готово остановить любую попытку мафиозного проникновения в строительство моста через пролив Мессина.

В отчете также подчеркивается растущая технологическая грамотность мафии: преступники пользуются зашифрованными каналами связи и поддерживают контакт с заключенными с помощью дронов. Для отмывания средств все чаще используются китайские «подпольные банковские» сети.

В то же время мафия активно вербует в преступную деятельность социально уязвимую молодежь в так называемые «детские банды», используя показательные демонстрации силы в соцсетях.

В феврале на итальянском острове Сицилия прошел масштабный рейд правоохранителей против мафиозного клана Cosa Nostra, в ходе которого задержали более 180 человек.

В начале апреля в Италии и Германии параллельно провели рейды против итальянского мафиозного клана «Ндрангета», тогда были задержаны десятки подозреваемых.

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