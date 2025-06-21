МИД Украины: Песков показал США средний палец 21.06.2025, 3:21

Дмитрий Песков

Ранее Песков заявил, что Россия не заинтересована в прекращении огня.

Пресс-секретарь диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков пренебрег мирными инициативами Соединенных Штатов Америки. Такое мнение 20 июня высказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети X.

Тихий прокомментировал заявление Пескова о том, что Россия не заинтересована в прекращении огня, потому что якобы имеет «стратегическое преимущество».

«США: призывают к немедленному прекращению убийств. Песков: средний палец», – написал спикер дипломатического ведомства.

Он подчеркнул, что россияне выражают «откровенный отказ» от мирных усилий США, и чем дольше они будут верить в возможность избегания последствий за это, тем больше будут выставлять Вашингтон слабым.

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