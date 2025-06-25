Трамп: Зеленский отвоевывает свое государство 25.06.2025, 19:25

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Дональд Трамп

По словам президента США, президент Украины «очень успешен» в битве с РФ.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге.

«Я просто хотел узнать, как у него дела. На самом деле это было очень приятно. Знаете, у нас были небольшие трудности, но иногда он был очень милым. Думаю, он хотел бы, чтобы все это закончилось. Я так думаю», - сказал Трамп.

По его словам, во время встречи с Зеленским он понял, что тот «хотел бы, чтобы все это закончилось». Трамп считает, что сейчас «самое подходящее время, чтобы положить этому конец».

«Я думаю, это очень хорошее время, чтобы прекратить войну. И если я смогу, я поговорю с Путиным, можем ли мы прекратить войну. Они (украинцы, - ред.) смелые люди, Зеленский отвоевывает свое государство. Это очень сложная битва, которую он ведет, но он очень успешен в ней», - сказал Трамп.

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