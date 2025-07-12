Цены на продукты в Беларуси вырвались из-под контроля 1 12.07.2025, 15:22

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Какие товары попали в лидеры по подорожанию?

Инфляция в Беларуси продолжает набирать обороты. Активнее всего дорожают продукты — в июне месячный рост был 1,7% к маю. «Зеркало» посмотрело, на что из продовольствия больше всего выросли в цене, а какие стали дешевле.

Лидеры по росту цен

В июне были два абсолютных лидера по росту цен. Это свекла и картофель. Первая за месяц выросла в цене на 35,9%, а второй — на 35,4%, следует из данных Белстата. Тогда же более чем на четверть стали дороже яблоки.

В целом в первый летний месяц больше всего дорожали именно овощи и фрукты. Но вместе с ними в топ вошел какао-порошок. Он стал дороже почти на 10,3% к маю.

Что касается социально значимых товаров, то молочка подорожала на 1,66% к маю, мясная продукция — на 1,7%, замороженная рыба — на 1,42%. Причем конкретно молоко стало дороже на 2,55%, кефир — на 2,65%. Сливочное масло при этом замедлило рост, который был в июне на 0,85%. А мороженое к летнему сезону выросло в цене аж на 3,07%.

Говядина на кости выросла в цене на 2,31%, свинина — на 2,28%, курица — на 1,2%.

Что касается других продуктов, то крупы в среднем стали дешевле на 0,5%. А вот макароны в среднем подорожали на 2,35%. Кондитерские изделия выросли в цене в среднем на 1,08%. Активнее всего из сладостей дорожали торты и шоколад: 2,46% и 2,04% соответственно. Растворимое какао в это же время вырос в цене на 3,31%

Как изменились цены на товары, за которыми перестали следить чиновники

В апреле часть продуктов исключили из списка товаров с государственным регулированием цен. Как и предполагали специалисты, после этого их стоимость ощутимо повысилась. В июне власти вернули регулирование на молочную, мясную и кондитерскую продукцию.

Тем не менее, как видно выше, рост цен продолжился. То же касается продуктов, которые остались вне регулирования. Так, мюсли и другие сухие завтраки выросли в цене на 2,1%, кукурузные хлопья — на 2,7%, горох и фасоль — на 2,9%, замороженные овощи — на 1,13%.

Какие продукты стали дешевле

В июне некоторые продукты дешевели. Сильнее всего упала цена на авокадо — на 13,2%. Помидоры стали доступнее на 9,74%, грибы — почти на 6%, виноград — на 5,88%, капуста — на 5,8%.

Подешевели также яйца — на 0,43%.

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