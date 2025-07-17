«Лукашенко напомнили, что все фиксируется, все всё знают и понимают» 2 17.07.2025, 18:11

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Действия режима не останутся без последствий.

Российские ракеты, поражающие украинские гражданские объекты (включая больницу «Охматдет», электростанции, жилые кварталы и школы), оснащены компонентами белорусского производства.

Чем это грозит режиму Лукашенко? Об этом сайт Charter97.orgпоговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Начну с того, что удар по «Охматдету» — это одно из наиболее болезненных появлений этой войны. Этот удар иначе, как террористический акт квалифицировать нельзя, поскольку никаких других целей, кроме как террористических, у РФ не было. Поэтому, конечно, Украина не может закрыть глаза на подобные действия.

Это дополнительный факт в копилку сопричастности режима Лукашенко к преступлениям режима Путина. Хотя, конечно, все мы понимаем, что он является соучастником, начиная с 2022-го года, когда с территории Белоруси было осуществлено вторжение российских войн.

При этом возникает опять-таки вопрос, почему именно сейчас этот факт обнародовали. Думаю, что это лишнее напоминание Лукашенко, что в целом все фиксируется, все все знают и понимают.

Дело в том, что в последнее время начало наблюдаться такое явление, как залет «Шахедов» через территорию Беларуси в Украину. Длительное время этого не было.

В начале войны было, что через территорию Беларуси залетали ракеты, в целом проводились обстрелы, а потом на некоторое время это прекратилось и постулировался псевдонейтралитет. Но сейчас ситуация изменилась и снова территория Беларуси используется для обстрела Украины.

Это делается Россией не случайно, а с целью сильнее вовлечь режим Лукашенко в войну. Но при этом, опять-таки, думаю, что Украина не может за этим всем просто так наблюдать. Украина указывает Лукашенко на то, что это может иметь для него последствия.

У Украины очень большой опыт со стороны СБУ в поражении нефтеперерабатывающих заводов в России. Они намного более отдаленные, чем Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Белорусские НПЗ, находятся довольно близко от территории Украины. Мы вполне можем носить удары.

Так же Украина могла бы наносить удары по предприятиям, которые производят какие-то комплектующие для вооруженных сил России, но, естественно, что Украина не заинтересована в эскалации войны.

Но, очевидно, что, опять-таки, подобную опцию тоже нельзя исключать, если в дальнейшем продолжится вовлечение Беларуси в войну.

Подчеркну, здесь, с одной стороны, это указание на то, что все фиксируется, с другой стороны, указание на то, что как бы никто ничего не забыл.

Никакие действия режима Лукашенко не останутся без последствий.

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