Анджей Халицкий: Лукашенко следует передать в Гаагу 23.07.2025, 10:47

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Евродепутат Анджей Халицкий

ЕС больше не попадется на удочку белорусского диктатора.

Лукашенко полностью управляем Путиным и является военным преступником, которого нужно судить. Такое мнение в интервью сайту Charter97.org высказал польский евродепутат, заместитель главы Европейской народной партии Анджей Халицкий.

— Лукашенко любит говорить о своей власти, но его зависимость от Путина со временем растет. Можно ли на сегодняшний день назвать Лукашенко диктатором, управляющим Беларусью?

— Лукашенко — диктатор, пусть даже и находящийся под защитой другого диктатора. Будущее Лукашенко — Международный уголовный суд. Он не только диктатор, но и военный преступник. Об этом следует заявлять очень чётко и при каждом удобном случае. Он уже не является легитимным президентом Беларуси, потому что украл эту должность в 2020 году. Мы прекрасно знаем, что белорусы выбрали другого лидера и другой путь для своей страны. Они хотели перемен, но коррумпированный режим Лукашенко сфальсифицировал выборы и украл их решение.

— А как насчет отношений Лукашенко-Путин?

— Лукашенко не существует без Путина. Именно Путин решил, что на «президентстве» в Минске должен остаться Лукашенко. Лукашенко подчиняется Москве, потому что знает, что Путин может лишить его защиты, как это было с Владимиром Плахотнюком в Молдове или Януковичем в Украине. Оба сохранили личную безопасность, но потеряли власть в своей стране. Именно этого, на мой взгляд, Лукашенко и боялся в 2020 году: он боялся, что протесты приобретут такие размах и масштаб, что это убедит Путина в неспособности Лукашенко больше поддерживать порядок и субординацию Москве в белорусской политической системе.

— Можно ли сказать, что Лукашенко иногда играет в свою игру?

— Нет, все или почти все согласовано. Он слишком слаб, чтобы быть самостоятельным. Давно, в начале этого века, он пытался играть в такую игру, в основном, на экономических вопросах (это было иллюзорно, это было неправдой). Думаю, что если были такие наивные люди с европейской стороны, которые думали, что с Лукашенко можно разговаривать как с партнером, то сегодня по этому поводу не может быть никаких иллюзий.

— Как должен реагировать ЕС, если бы Лукашенко попытался вернуться к прежним нормальным отношениям?

— Думаю, что сегодня, если говорить реалистично, ни один партнер в ЕС не попадётся на эту удочку. Лукашенко следует передать в Гаагу и сурово наказать. Не только потому, что он навязал кровавый режим в Беларуси, пытал сотни людей, заключил в тюрьмы 1500 и более политзаключённых и практикует дискриминацию в невероятных масштабах, в том числе в отношении семей и друзей заключённых. Кроме всего этого, он также несёт ответственность за отвратительные преступления по похищению украинских детей и их русификации.

— Осенью этого года запланированы совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2025». Последние такие учения «Запад-2021» стали подготовкой к полномасштабной агрессии в Украине. Должна ли Польша быть готова к непредвиденным сценариям?

— Это традиционные и известные военные учения, которые проводятся в непосредственной близости от границы, чтобы напугать нас. Очевидно, что мы должны быть готовы к любым неожиданностям, включая провокации. В то же время мы должны быть готовы адекватно отреагировать на потенциальную угрозу учениями с нашей стороны.

Я бы лично уделил больше внимания тем учениям ОДКБ, где задействованы не только военные, но и гражданские, а также полицейские и другие силовики, то есть учениям «Братство». Интересными и важными, на мой взгляд, являются учения «Барьер», где отрабатывается применение биологических и химических средств воздействия.

— Теоретический вопрос: если Путин попытается создать сухопутный мост между Калининградом и Беларусью через территорию Литвы, должна ли Польша вмешаться и помочь Литве защитить себя?

— Мы должны учитывать все сценарии. Любые действия Польши в странах Балтии будут тесно координироваться с нашими партнёрами в странах Балтии, нашими друзьями из ЕС и НАТО. Литва в самом деле сталкивается с потенциальной угрозой со стороны российской армии. То же самое касается Сувалкского коридора, который годами считается зоной для провокаций. В странах Балтии существует проблема, связанная с русским меньшинством, которой может воспользоваться Кремль.

Мы не знаем, является ли приоритетным сценарием для Путина нападение на Польшу или же на страны Балтии, но я хотел бы очень решительно заявить, что любое нарушение границ стран, входящих в Североатлантический альянс, должно быть непременно встречено активацией всех возможных сил в соответствии со статьей 5 НАТО, включая польскую армию и польские боевые возможности, чтобы сдержать или оттеснить агрессора. Мы должны быть уверены, что будем сообща, солидарно защищать каждый сантиметр земли наших стран. Этот ответ должен быть не только очевидным, но и подтвержденным решениями на международном уровне: европейских структур и НАТО.

— Если бы Россия напала на Литву, должны ли польские солдаты поддержать соседей?

— Как и солдаты других стран Североатлантического альянса, согласно статье 5, они должны обязательно реагировать. В этом у меня нет сомнений. Каждый шаг на этом пути будет координироваться с властями Литвы или любой страны, подвергшейся нападению.

— С экономической точки зрения, Путин теряет людей и деньги — как долго Россия сможет вести агрессивную войну против Украины?

— Да, миллион человек российских потерь — это не маленькая величина. К несчастью для россиян, Путин не берет в расчет жизни или здоровье своих российских граждан.

Согласно социологам, политический менталитет российского общества, такое послушание, дисциплина и даже, в каком-то смысле, ожидание сильной руки — это совершенно чуждо демократическим обществам, но существует в российском обществе. Я не говорю, что у россиян есть ожидание тирании, но все-таки ностальгия по сильному правителю присутствует. Но несмотря на это Путин немножко учитывает экономическую ситуацию, потому что даже при таком менталитете, который западным обществам трудно принять, все равно есть определенный уровень, минимум, ниже которого — бунт.

Я не вижу такой силы и организованного восстания в российском обществе на данный момент, но я думаю, что многолетняя война и те расходы, которые ведутся сегодня, т. е. финансирование, которое Россия должна осуществить, чтобы продолжать войну, уже настолько велики, что это действительно обходится обществу слишком дорого — это видно. Пропаганда все еще доминирует, но недавние санкции ЕС против энергетического сектора — это один из элементов давления, достаточно последовательный, хотя и медленный.

С моей точки зрения, меня раздражает, что санкции вводятся так медленно, в то время как некоторые страны и компании занимаются неэтичным бизнесом и находят лазейки. Мы должны быть намного эффективнее. Энергоносители и, я думаю, также удобрения стали важным элементом военного финансирования, потому что это миллиарды евро в год. Поэтому очень высокий уровень финансирования российской армии, в первую очередь, а не гражданской экономики. Недавние решения по санкциям ЕС против России, т. е. пакеты, касающиеся энергетического сектора, — это большой удар по российской экономике. Как долго российская экономика выдержит? Мне сложно сказать. Мы должны сделать все, чтобы украинская армия и общество выдержали это давление и эту атаку, и мы должны быть солидарны с Украиной.

— Не могли бы вы поделиться жизненным советом с нашими читателями. Как выжить в стране с диктаторским режимом, который жестоко подавляет любое инакомыслие?

— Всегда нужно ставить во главу угла веру и надежду. Когда я был молодым во времена коммунистической Польши, они у меня определенно были. Я был бунтарем, хотел свободы и выступал против коммунистического правительства. Я был активистом студенческой организации. В радикальной группе людей мы делали все: от публикаций до уличных мероприятий, но также и «Радио Солидарность». Начиная с определенного момента, мы были очень хорошо организованы, но я не знаю, были ли мы убеждены, что достигнем своей цели в обозримом будущем. Мы знали, что не можем быть частью их, мы не могли сдаться. Это было наше внутреннее убеждение. Даже дорогой ценой: проблем с учебой, работой.

Думаю, что вы находитесь в гораздо более сложной ситуации, чем мы. Я восхищаюсь всеми теми, кто в этих условиях решает проявить свою идентичность, несогласие с тем, что происходит в Беларуси. Не только в политическом плане, но и в вопросах веры. Происходит фактическая делегализация некоторых церквей. Должен сказать, что этого не происходило даже в коммунистической Польше. В конце концов, костелы тоже были элементом свободы и идентичности.

Но мы были в этой самой тяжелой, самой мрачной ситуации, когда у нас было военное положение и фактически такое убеждение, что все это очень трудно изменить. И вы находитесь в ситуации, когда тысячи людей были отправлены в самые суровые лагеря с длительными сроками и не сломались. Сергей Тихановский, который выходит на свободу через несколько лет, и Светлана, которая его приветствует, — это такой же символ, как был Лех Валенса, за которого его жена получала Нобелевскую премию, потому что он все еще находился в Польше под военным положением.

Я думаю, что этот образ семьи Тихановских добавляет персональную надежду многим белорусам. Это является доказательством того, что нет таких трудностей, которые не заканчиваются в какой-то момент победой добра над злом. Как говорил Ежи Попелушко, польский ксендз, который противостоял коммунизму: «Побеждай зло добром». Это очень трудно, но все-таки возможно. Это на самом деле невообразимо в ситуации этой драмы, этой пытки, этого ограничения не только свободы, но и возможности нормальной жизни, любого нормального функционирования, но мне кажется, максима «добро побеждает зло» формирует убеждение, что несмотря ни на что, эта борьба того стоит.

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