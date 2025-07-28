Российские акции подешевели на $1,4 миллиарда за час 28.07.2025, 20:01

Акции упали после решения Трампа сократить ультиматум Путину.

Российский рынок акций переключился в режим стремительного падения котировок после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что сокращает срок ультиматума Владимиру Путину, по истечение которого тот должен прекратить огонь в Украине, передает The Moscow Times.

Индекс Мосбиржи, включающий бумаги четырех десятков крупнейших российских компаний, после заявлений Трампа спикировал с отметки 2777,3 пункта до 2727,2 пункта. Чуть больше чем за час (с 14.55 по Минску до 16.08 по Минску) он потерял 1,8%, или $1,4 млрд в пересчете на капитализацию.

По состоянию на 16.31 мск акции Сбера упали на 1,22%, «Газпрома» — на 2,77%, «Лукойла» — на 1,11%, «Совкомфлота» — на 2,24%.

Почти 3% потерял в цене «Мечел», 3,2% — «Новатэк», на 4% спикировал «Аэрофлот», столкнувшийся в понедельник с беспрецедентной хакерской атакой, которая парализовала работу компании, привела к отмене более 100 рейсов и спровоцировала новый авиаколлапс в столичном аэропорту Шереметьево.

Ускорил падение курс рубля: юань дорожает почти на 2%, до 11,27 рубля; курс доллара на форексе прибавляет 2,1%, и торгуется по 81,05 рубля.

Потребовавший 14 июля, чтобы Путин в течение 50 дней прекратил огонь в Украине, в понедельник Трамп заявил, что «очень разочарован» российским президентом, который вместо мирных переговоров бросил армию в новое наступление и, по словам источников Reuters, готовится к битве за Днепропетровск, Сумы и Харьков.

«Мы думали, что уладили это много раз. И тут президент Путин выходит и начинает запускать ракеты по какому-нибудь городу, например, по Киеву, и убивает много людей в доме престарелых или где-то еще. Тела валяются по всей улице. Так делать нельзя», — сказал Трамп на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером.

Позднее Трамп уточнил, что новый срок для Путина составляет 10-12 дней. По его истечении США могут ввести 100-процентные пошлины в отношении стран, покупающих российскую нефть, чтобы вырезать РФ с мирового рынка «черного золота», который обеспечивает Кремлю каждый четвертый рубль доходов бюджета и почти половину всех валютных доходов экономики.

Согласно законопроекту, который уже начал рассматривать американский сенат, под тарифы Трампа могут попасть Китай, Индия и Турция, покупающие почти весь российский нефтяной экспорт.

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