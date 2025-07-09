Борислав Береза: Трамп начинает мстить Путину 9.07.2025, 13:32

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Борислав Береза

США будут бить по самым болезненным точкам.

Резкий поворот Дональда Трампа в отношении поставок оружия Украине вызывает много вопросов. Временное ли это решение или свидетельство новой линии Вашингтона по сдерживанию Кремля?

Почему Трамп передумал и дал «добро» на поставки оружия Украине? Это тактический маневр или начало смены стратегии? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Когда Трамп выиграл президентские выборы, я тогда сказал, что будет три момента. Первое: не ожидайте, что он быстро закончит войну. Это — наивное ожидание, которое было частью предвыборной риторики, но не будет реализовано.

Далее я сказал: не стоит надеяться, что Трамп немедленно введет санкции против России. Но будьте уверены — он разочаруется в Путине. И это произойдет еще в этом году. Разочаруется и, как классический нарцисс, начнет мстить тому, кто не дал ему одержать триумф, — начнет бить по самым болезненным точкам.

Поэтому Трамп долго пытался добиться от Путина мира с Украиной. Он рассчитывал получить за это Нобелевскую премию мира. Сегодня, когда он видит, что эта цель ускользает, и шансы на получение премии в этом году крайне малы, Трамп начинает действовать на поражение. Именно в этом кроется главная причина его решения. Он устал ждать, когда Путин поможет ему реализовать задуманное — завершение войны. Трамп убедился: Путин не договороспособен, он не партнер. Соответственно, Трамп меняет модель поведения.

Возобновление поставок оружия происходит еще и потому, что это было не решение Трампа. Это было решение министра обороны Соединенных Штатов и его заместителя. И большое количество источников, которые коммуницируют как с Белым домом, так и с окружением Трампа, подтверждает, что он не был в курсе. Теперь ситуация меняется. Более того, Трамп использует происходящее, чтобы наказать Путина. Это не жест в сторону Украины — это проявление полной нелояльности к России. Трамп устал ждать — и мы видим последствия.

— В последнее время резко изменилась риторика президента США по отношению к главе Кремля. Трамп неоднократно заявлял, что недоволен Путиным и пообещал устроить россиянам «сюрприз». О каких реальных мерах по отношению к РФ может идти речь?

— Вот здесь я был бы очень осторожен с ожиданиями. Громкие заявления Трампа могут иметь самые неожиданные последствия. Помните, он как-то говорил, что утром объявит законопроект, который всех шокирует? Тогда речь шла о снижении цен на лекарства в США, а большинство восприняло это абсолютно спокойно. Для Трампа это был значимый шаг. Или другой случай: он покинул форум G7 в Канаде, пообещал важное решение — а оказалось, что это установка двух флагштоков возле Белого дома. Никто никогда не знает, что на самом деле стоит за его словами.

С одной стороны, это может быть решение по законопроекту о санкциях, который сейчас находится в Сенате и Конгрессе — это инициатива сенатора Линдси Грэма. Это — один сценарий. Второй сценарий — новые санкции или усиление военной поддержки Украины. Трамп может объявить об этом. Не стоит ждать чего-то сверхъестественного. Нужно дождаться конкретных шагов — и уже по ним судить о реальных намерениях.

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