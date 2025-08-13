закрыть
13 августа 2025, среда, 12:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ отрезают белорусские НПЗ от российской нефти?

8
  • 13.08.2025, 11:45
  • 6,256
ВСУ отрезают белорусские НПЗ от российской нефти?
иллюстративное фото

Дроны атаковали ключевую станцию нефтепровода «Дружба».

В ночь с 12 на 13 августа дроны атаковали российские регионы, в частности Брянскую и Волгоградскую области. В обоих регионах под ударом, предварительно, оказались объекты нефтеперерабатывающей промышленности России.

В Брянской области удары беспилотников были направлены по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Унеча» нефтепровода «Дружба», что в селе Высокое. О ночных взрывах в России сообщило местное медиа Astra.

«Жители Брянской области сообщают, что в ночь на 13 августа дроны снова атакуют город Унеча и район. Утверждается, что целью атаки снова стала линейная производственно-диспетчерская станция «Унеча» в селе Высокое в Унецком районе», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что через Унечу российская нефть поступает на белорусские НПЗ. В условиях, когда российские НПЗ регулярно попадают под удар ВСУ, нефтеперерабатывающие предприятия в Новополоцке и Мозыре становятся важными поставщиками бензина на российский рынок.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский