ВСУ отрезают белорусские НПЗ от российской нефти?8
- 13.08.2025, 11:45
- 6,256
Дроны атаковали ключевую станцию нефтепровода «Дружба».
В ночь с 12 на 13 августа дроны атаковали российские регионы, в частности Брянскую и Волгоградскую области. В обоих регионах под ударом, предварительно, оказались объекты нефтеперерабатывающей промышленности России.
В Брянской области удары беспилотников были направлены по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Унеча» нефтепровода «Дружба», что в селе Высокое. О ночных взрывах в России сообщило местное медиа Astra.
«Жители Брянской области сообщают, что в ночь на 13 августа дроны снова атакуют город Унеча и район. Утверждается, что целью атаки снова стала линейная производственно-диспетчерская станция «Унеча» в селе Высокое в Унецком районе», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что через Унечу российская нефть поступает на белорусские НПЗ. В условиях, когда российские НПЗ регулярно попадают под удар ВСУ, нефтеперерабатывающие предприятия в Новополоцке и Мозыре становятся важными поставщиками бензина на российский рынок.