Политолог: Лукашенко пострадает больше всего 2 13.08.2025, 15:53

2,498

Атака ВСУ затронула и белорусский режим.

Ночью 12–13 августа украинские БПЛА ударили по линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча» нефтепровода «Дружба» в Брянской области — узловой точке, через которую российская нефть идет на белорусские НПЗ.

Был ли удар по «Унече» сигналом Лукашенко от Украины? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— Напрямую сигналом от Украины для Лукашенко этот удар не был. Это все-таки удар по российской инфраструктуре на российской территории, поэтому, в теории, больнее всего должно быть России, для которой «Дружба» до сих пор является одним из основных экспортных маршрутов на Запад — в страны, которые все еще покупают российскую нефть.

Для Лукашенко это удар по касательной, но более чувствительный, чем для Российской Федерации. Более чувствительный, так как иных крупных маршрутов поставок нефти в Беларусь за годы его правления так и не создано. Нефтепровод «Дружба» — одна из его веток — остается основным каналом поставки более 70% объемов нефти для переработки на белорусских НПЗ.

Поэтому, несмотря на то, что удар был нанесен по касательной и не на территории Беларуси, Лукашенко, как ни парадоксально, пострадает от него больше всех. Единственный способ заместить поставки нефти — это железнодорожный транспорт, который имеет ограниченные возможности и намного дороже по сравнению с перекачкой по трубе. Все альтернативные маршруты, которые когда-то прорабатывались, были связаны с поставками нефти в порты — либо Балтики, либо Украины. Сейчас этой альтернативы нет. Хотя удар напрямую по Лукашенко не наносился, ему от него больнее всего.

— Чем Киев может ответить на работу белорусских НПЗ на российский рынок?

— Я думаю, что до каких-то событий, которые можно было бы воспринимать как изменение псевдонейтральной позиции Беларуси по отношению к этой войне, ситуация останется прежней: уже несколько лет приостановлены ракетные удары с территории Беларуси, и все ограничивается российскими дронами, пролетающими над ее территорией. Украинская сторона не будет кардинально пересматривать позицию в том, как навредить Лукашенко, и не станет наносить ударов по критической инфраструктуре, расположенной на территории Беларуси.

Пока Беларусь сохраняет свою позицию псевдо-нейтралитета, скорее всего, дополнительных атак с украинской стороны не будет. Украина будет бить по российской инфраструктуре. Но иногда оказывается, что, атакуя Россию, больнее всего достается белорусскому режиму. Это касается нефтепроводов, линий электропередачи, железных дорог.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com