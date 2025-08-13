Политолог: Лукашенко пострадает больше всего

Политолог: Лукашенко пострадает больше всего2
- 13.08.2025, 15:53
- 2,498
Атака ВСУ затронула и белорусский режим.
Ночью 12–13 августа украинские БПЛА ударили по линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча» нефтепровода «Дружба» в Брянской области — узловой точке, через которую российская нефть идет на белорусские НПЗ.
Был ли удар по «Унече» сигналом Лукашенко от Украины? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:
— Напрямую сигналом от Украины для Лукашенко этот удар не был. Это все-таки удар по российской инфраструктуре на российской территории, поэтому, в теории, больнее всего должно быть России, для которой «Дружба» до сих пор является одним из основных экспортных маршрутов на Запад — в страны, которые все еще покупают российскую нефть.
Для Лукашенко это удар по касательной, но более чувствительный, чем для Российской Федерации. Более чувствительный, так как иных крупных маршрутов поставок нефти в Беларусь за годы его правления так и не создано. Нефтепровод «Дружба» — одна из его веток — остается основным каналом поставки более 70% объемов нефти для переработки на белорусских НПЗ.
Поэтому, несмотря на то, что удар был нанесен по касательной и не на территории Беларуси, Лукашенко, как ни парадоксально, пострадает от него больше всех. Единственный способ заместить поставки нефти — это железнодорожный транспорт, который имеет ограниченные возможности и намного дороже по сравнению с перекачкой по трубе. Все альтернативные маршруты, которые когда-то прорабатывались, были связаны с поставками нефти в порты — либо Балтики, либо Украины. Сейчас этой альтернативы нет. Хотя удар напрямую по Лукашенко не наносился, ему от него больнее всего.
— Чем Киев может ответить на работу белорусских НПЗ на российский рынок?
— Я думаю, что до каких-то событий, которые можно было бы воспринимать как изменение псевдонейтральной позиции Беларуси по отношению к этой войне, ситуация останется прежней: уже несколько лет приостановлены ракетные удары с территории Беларуси, и все ограничивается российскими дронами, пролетающими над ее территорией. Украинская сторона не будет кардинально пересматривать позицию в том, как навредить Лукашенко, и не станет наносить ударов по критической инфраструктуре, расположенной на территории Беларуси.
Пока Беларусь сохраняет свою позицию псевдо-нейтралитета, скорее всего, дополнительных атак с украинской стороны не будет. Украина будет бить по российской инфраструктуре. Но иногда оказывается, что, атакуя Россию, больнее всего достается белорусскому режиму. Это касается нефтепроводов, линий электропередачи, железных дорог.