СМИ: Знаменитые российские пропагандисты сбежали из РФ

2
  • 21.08.2025, 14:05
  • 4,134
СМИ: Знаменитые российские пропагандисты сбежали из РФ
Ксения Собчак и Федор Бондарчук уехали из РФ / коллаж: Главред

Повестки начали получать россияне из «среднего сегмента».

Лидер российской группы Би-2 Егор Бортник, который публично осуждает вторжение РФ в Украину, рассказал о грядущей мобилизации в стране-оккупанте, пишет «Главред».

На своей странице в Instagram Егор сделал публикацию, в которой показал изображение российского города, забросанного повестками.

«Скоро осень. Все мои товарищи и друзья из среднего социального сегмента получили почти одновременно на днях электронные повестки. Хорошо, что многие уже уехали... Дети богатых не пойдут служить. Пойдете вы, ваши дети и мужья, отцы, даже женщины», – написал Бортник.

Также он сообщил о том, что российские пропагандисты Ксения Собчак, режиссеры Константин Богомолов и Федор Бондарчук уехали из РФ и сейчас находятся в Испании.

