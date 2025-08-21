СМИ: Знаменитые российские пропагандисты сбежали из РФ 2 21.08.2025, 14:05

4,134

Ксения Собчак и Федор Бондарчук уехали из РФ / коллаж: Главред

Повестки начали получать россияне из «среднего сегмента».

Лидер российской группы Би-2 Егор Бортник, который публично осуждает вторжение РФ в Украину, рассказал о грядущей мобилизации в стране-оккупанте, пишет «Главред».

На своей странице в Instagram Егор сделал публикацию, в которой показал изображение российского города, забросанного повестками.

«Скоро осень. Все мои товарищи и друзья из среднего социального сегмента получили почти одновременно на днях электронные повестки. Хорошо, что многие уже уехали... Дети богатых не пойдут служить. Пойдете вы, ваши дети и мужья, отцы, даже женщины», – написал Бортник.

Также он сообщил о том, что российские пропагандисты Ксения Собчак, режиссеры Константин Богомолов и Федор Бондарчук уехали из РФ и сейчас находятся в Испании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com