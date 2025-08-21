СМИ: Знаменитые российские пропагандисты сбежали из РФ

СМИ: Знаменитые российские пропагандисты сбежали из РФ2
- 21.08.2025, 14:05
Повестки начали получать россияне из «среднего сегмента».
Лидер российской группы Би-2 Егор Бортник, который публично осуждает вторжение РФ в Украину, рассказал о грядущей мобилизации в стране-оккупанте, пишет «Главред».
На своей странице в Instagram Егор сделал публикацию, в которой показал изображение российского города, забросанного повестками.
«Скоро осень. Все мои товарищи и друзья из среднего социального сегмента получили почти одновременно на днях электронные повестки. Хорошо, что многие уже уехали... Дети богатых не пойдут служить. Пойдете вы, ваши дети и мужья, отцы, даже женщины», – написал Бортник.
Также он сообщил о том, что российские пропагандисты Ксения Собчак, режиссеры Константин Богомолов и Федор Бондарчук уехали из РФ и сейчас находятся в Испании.