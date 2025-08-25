Звезда российских медиа стал солдатом в Украине 3 25.08.2025, 14:08

Петр Рузавин

Фото: The New York Times

Боец «Хартии» признался, что счастлив.

Петр Рузавин, 34 года, до недавнего времени был известным журналистом российской оппозиции. С 18 лет он работал репортером и ведущим на независимом телеканале «Дождь», затем вел подкасты о российских тюрьмах и войне в Украине. Сегодня он — рядовой в украинской армии, служит в подразделении дронов в Харькове, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

«Я чувствую себя счастливым», — сказал Рузавин, рассказывая о своей службе. Его подразделение базируется всего в 20 милях от линии фронта, а центр Харькова все еще несет следы бомбардировок. Для Рузавина жизнь в прифронтовом городе ощутимо реальна по сравнению с «призрачной нормальностью» Киева или роскошью Москвы.

Рузавин женат на известной украинской журналистке Наталье Гуменюк. После начала полномасштабного вторжения он один из немногих российских журналистов, оставшихся на территории Украины. Первые месяцы войны он документировал в подкасте «Fuck the War», рассказывая о разрушениях и первых боях.

Летом 2023 года, во время похода в Карпаты с женой, он принял решение присоединиться к украинской армии. «Кто внесет больший вклад: Рузавин-журналист или Рузавин-солдат?» — спрашивал он себя. В итоге он выбрал фронт, пройдя обучение, освоив управление дронами.

Весной 2024 года он начал службу в бригаде 13 Национальной гвардии Украины, известной как «Хартия». Уже через месяц Рузавин оказался под обстрелом и получил незначительное ранение ноги, но вернулся к службе спустя несколько недель.

Сегодня он не в окопах, а координирует задачи дронов и решает оперативные проблемы у линии фронта. Рузавин живет в квартире с сослуживцами, ночуя по несколько часов, но отмечает, что новая жизнь дала ему ощущение смысла. «Война дает чувство, что делаешь что-то ценное», — говорит он.

Путь Рузавина от журналиста к солдату символизирует личный выбор противостоять агрессии не словами, а действиями на фронте.

