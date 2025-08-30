В Беларуси обанкротился один из производителей сгущенки 2 30.08.2025, 13:53

1,448

Предприятие начало процесс ликвидации.

Производителя сгущенного молока «Витебское лукошко» признали банкротом. Это следует из данных единого госреестра сведений о банкротстве.

Компания «Витебское лукошко» с 2013 года занималась производством молочных консервов — концентрированного и сгущенного молока. В большой степени продукция была ориентирована на российский рынок.

Весной 2024 года предприятие начало процесс ликвидации.

Ранее 1 апреля нынешнего года в Экономическом суде Минска начали рассматривать дело о ее банкротстве. С заявлением обратилась налоговая инспекция, так как предприятие задолжало 924,9 тыс. рублей в бюджет. Тогда судья открыл конкурсное производство. Это стандартная процедура, позволяющая либо оздоровить предприятие, либо окончательно его ликвидировать в пользу кредиторов.

А 24 июня этого года Экономический суд Минска принял решение признать банкротом «Витебское лукошко» и запустить ликвидационное производство. Как планируется, оно продлится до 24 декабря нынешнего года.

