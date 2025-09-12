Евгений Афнагель: Собираюсь бороться и побеждать 2 12.09.2025, 18:24

1,824

Координатор кампании «Европейская Беларусь» дал первое интервью после освобождения.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель оказался среди политзаключенных, которых 11 сентября белорусские власти освободили и вывезли к литовской границе.

О том, как проходило его освобождение, оппозиционный политик рассказал сайту Charter97.org:

— Здоровье в порядке, немного ухудшилось зрение, но в целом и самочувствие, и настроение хорошие. Особых проблем нет: в тюрьме я занимался спортом, следил за собой.

10 сентября в 9:30 мы были на прогулке, когда меня неожиданно забрали. Обычно в это время никого не трогают, поэтому выглядело это странно. Подвели к камере, помогли быстро собрать вещи и повели на обыск. Уже тогда было понятно: либо освобождение, либо новое дело. После обыска посадили в «стакан», часть вещей и книги забрали. Позже выяснилось, что я еду в СИЗО КГБ.

В тот же день я увидел политзаключенных Александра Ярошука и Владимира Мацкевича, которых везли туда же. Нас посадили в микроавтобус, наклонили головы вниз, надели маски на глаза — было ясно, что мы едем в Минск. В СИЗО КГБ снова обыскали, забрали вещи и поместили в камеру, где уже находились другие политзаключенные: Николай Статкевич, Сергей Спарыш, Андрей Войнич, Максим Винярский, Николай Дедок, Дмитрий Дашкевич и другие. На следующий день всех нас автобусом вывезли к литовской границе.

По дороге стало ясно, куда именно мы едем. Обращение было чуть более «гуманным» — без наручников и завязанных глаз. На границе нас пересадили в другой автобус, где собрали уже больше тридцати человек из разных колоний и тюрем. Через пункт пропуска «Каменный Лог» мы выехали к литовской границе.

Тогда произошла известная история с Николаем Статкевичем: он вышел из автобуса, объяснил свою позицию и вернулся обратно в Беларусь. Остальных встретили сотрудники американского посольства, литовские пограничники и дипломаты. Началась процедура оформления документов.

Вечером мы узнали, что у пятнадцати человек, в том числе у меня, белорусские паспорта были похищены белорусскими спецслужбами. Это фактически незаконное лишение гражданства.

— Что бы вы хотели сказать белорусам?

— Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал, писал письма. Нужно поддерживать всех, кто борется за свободу. Едва мы пересекли границу, как Польша закрыла границы с Беларусью. Если говорить о транзите грузов, это очень правильный и позитивный шаг. Отдельная благодарность журналистам, которые рассказывали о проблеме политзаключенных, а также сотрудникам американского посольства, которые приложили огромные усилия для нашего освобождения.

— Какие у вас планы на будущее?

— Бороться и побеждать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com