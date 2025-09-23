«После этого он пришел в ставку и заявил, что война проиграна» 23.09.2025, 17:09

Олег Белоколос

ВСУ взяли на вооружение тактику союзников во Второй мировой войне?

В России обостряется топливный кризис после ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам и терминалам. Цены растут, а на отдельных заправках отсутствует бензин популярных марок.

Какое реальное влияние удары украинских дронов по НПЗ и терминалам оказывают на экономику России сегодня?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с директором Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом:

— Учитывая то, что на сегодняшний день многие экономические показатели в России скрываются, можно делать выводы лишь по косвенным признакам. Конечно, все это в комплексе влияет на экономику. Простой автомобилей, потеря времени, снижение эффективности. Усложняется логистика, происходят задержки с поставками товаров, кто-то куда-то опаздывает. Это все, конечно, отдельный пласт негативного влияния на экономику.

И, собственно говоря, по нефтеперерабатывающим заводам — не секрет, что многие из них строились в разное время, но оборудование было в значительной степени импортное. Сейчас есть трудности с поставкой аналогичного оборудования или замены того, которое было повреждено. Это тоже серьезный момент. Насколько я могу судить из открытых источников, так называемое импортозамещение в этом плане точно не сработало. Российская промышленность не смогла и, думаю, не сможет выпускать аналоги импортного оборудования. В этом плане проблема будет и дальше усугубляться.

— Можно ли ожидать, что при сохранении атак кризис в топливной сфере усилится и повлечет серьезные последствия для промышленности и логистики РФ?

— Несомненно. Это должно сопровождаться продолжительным действием. Давайте вспомним, например, историю Второй мировой войны. Насколько системно, фактически ежедневно и еженедельно, англичане и американцы наносили мощнейшие бомбардировки по нефтеперерабатывающим предприятиям нацистской Германии.

Сначала это были предприятия в Румынии, затем в Венгрии, потом уже непосредственно в Германии. Насколько я помню из истории и мемуаров того же Альберта Шпеера, когда был уничтожен последний завод по производству топлива, он пришел в ставку Гитлера и заявил о том, что война фактически проиграна.

Так оно было на самом деле или нет — сложно сказать. Но то, что это существенно подрывало способность нацистов вести войну, — факт. Мы знаем случаи, когда даже в Арденнском наступлении у нацистских танков было горючее только «в один конец». Они рассчитывали захватить запасы союзников и продолжать войну, потому что своего топлива у танковых войск Германии зимой 1944–1945 годов оставалось крайне мало.

— Возможно ли, что топливный кризис станет триггером для роста протестных настроений в России против власти Путина?

— Не думаю, что именно это станет решающим фактором. Это должен быть целый комплекс причин, связанных между собой: потери на фронте, ужесточение внутренней цензуры, возможно, ограничения интернета и доступа к информации, трудности с топливом.

Но здесь есть еще один момент. Россия — большая страна. Если перебои с топливом начнут реально влиять на доставку необходимых товаров, еды, медикаментов в отдаленные города и регионы, где по-другому ничего не подвезти, это может в какой-то степени подтолкнуть население к акциям протеста. Мы уже видим спорадические проявления недовольства. Но население настолько запугано машиной репрессий, что за пост в соцсетях можно получить реальный срок. Поэтому, думаю, терпеть будут до тех пор, пока станет совсем невмоготу.

Когда это наступит — сказать сложно. Но уверен, что это будет сопряжение целого ряда факторов. Не только нехватка продуктов или топлива, а комплексное воздействие десятков проблем.

— Насколько вероятно, что топливный кризис и экономические трудности вынудят Путина сесть за стол переговоров о прекращении огня?

— Не думаю, что какие-то трудности заставят его пойти на переговоры. Это не тот фактор, который может сподвигнуть. Сегодня мы видим, что военная машина набрала ход. Ни сам Путин, ни его ближайшее окружение не заинтересованы в мире.

Потому что мир для них — это возвращение в другую реальность, к которой они не готовы. Судя по тому, что я читаю и вижу, в военной парадигме Путину сегодня комфортно. Это позволяет держать население в страхе, проводить мобилизации, вести пропагандистскую кампанию внутри России. Пока эта машина работает.

Реальных внутренних предпосылок для изменения режима нет. Слишком многое поставлено лично Путиным на карту. Все будет двигаться по военному сценарию. Даже минимальных признаков изменения риторики ни у него, ни у его окружения я не наблюдаю. Буквально на днях Путин снова угрожал миру ядерным оружием. Это очередной акт ядерного шантажа. Фактически именно в этом ключе Кремль действует с 2022 года — и продолжает действовать сейчас.

