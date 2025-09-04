Школьник в Климовичах вынес из пылающей квартиры двухлетнего брата
- 4.09.2025, 14:48
Затем он вызвал спасателей.
11-летний школьник в Климовичах вынес из пылающей квартиры двухлетнего брата. Случай произошел 2 сентября в квартире на улице Спасателей.
В квартире проживает многодетная семья — родители и 6 детей. Спасателей вызвал 11-летний сын хозяев. Мальчик с двухлетним братом были дома одни.
Школьник услышал звук, как сработал автономный пожарный извещатель, заметил возгорание на балконе и дым в комнате. Он не растерялся, забрал младшего брата и вместе с ним покинул квартиру.
Оказавшись в безопасности, мальчик позвонил в службу МЧС и сообщил о пожаре.
Спасатели ликвидировали пожар. Никто не пострадал. Эвакуация жителей подъезда не понадобилась. Причина инцидента устанавливается.