Школьник в Климовичах вынес из пылающей квартиры двухлетнего брата 4.09.2025, 14:48

Фото: МЧС

Затем он вызвал спасателей.

11-летний школьник в Климовичах вынес из пылающей квартиры двухлетнего брата. Случай произошел 2 сентября в квартире на улице Спасателей.

В квартире проживает многодетная семья — родители и 6 детей. Спасателей вызвал 11-летний сын хозяев. Мальчик с двухлетним братом были дома одни.

Школьник услышал звук, как сработал автономный пожарный извещатель, заметил возгорание на балконе и дым в комнате. Он не растерялся, забрал младшего брата и вместе с ним покинул квартиру.

Оказавшись в безопасности, мальчик позвонил в службу МЧС и сообщил о пожаре.

Спасатели ликвидировали пожар. Никто не пострадал. Эвакуация жителей подъезда не понадобилась. Причина инцидента устанавливается.

