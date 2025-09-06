Трамп объявил, что США примут саммит G20 в его гольф-комплексе 6.09.2025, 14:44

Дональд Трамп

Президент США подчеркнул, что «это лучшее место».

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, что его страна примет в следующем году саммит «Большой двадцатки» (G20) на поле для гольфа Trump National Doral в Майами.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Politico.

Трамп в пятницу, 5 сентября, заявил, что США «будут иметь честь принимать саммит G20 здесь, в Америке, впервые за почти 20 лет».

Саммит G20 в следующем году состоится на территории комплекса Трампа в Майами.

«Это лучшее место», – сказал американский лидер журналистам.

Трамп подчеркнул, что лично не получит от этого никакой выгоды.

Также он дал понять, что, возможно, пропустит саммит этого года, который состоится в Южной Африке в ноябре.

«Возможно, я пошлю кого-то другого, потому что у меня было много проблем с Южной Африкой. У них очень плохая политика», – сказал он.

В ноябре Южная Африка принимает саммит лидеров G20, на котором она должна передать председательство США. Но в этом году американские высокопоставленные чиновники избегают участия в мероприятиях. Министр финансов США Скотт Бессент в феврале пропустил встречу министров финансов и руководителей центральных банков в Кейптауне. Государственный секретарь Марко Рубио также пропустил встречу министров иностранных дел в Йоханнесбурге.

