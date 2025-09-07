Дроны атаковали Украину с территории Беларуси 15 7.09.2025, 14:34

Фото: Getty Images

Режим Лукашенко также несет ответственность за сегодняшние удары по Киеву.

Российские оккупационные войска в ночь на 7 сентября нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Ударные БпЛА на территорию Украины заходили с разных направлений, в том числе и из Беларуси. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат пояснил, что массированные атаки происходят не впервые, и противник тщательно просчитывает маршруты. Известны случаи, когда ракеты и дроны пересекали территорию других государств, в частности Молдовы и Румынии.

«Да, и в этот раз было зафиксировано на Белорусском направлении несколько «шахедов», срезали путь себе, так сказать, через белорусскую территорию», - отметил он.

Он подчеркнул, что враг постоянно анализирует данные, в том числе из украинского информационного пространства и мониторинговых телеграмм-каналов. Именно поэтому неоднократно обращались к их владельцам с просьбой минимизировать в режиме реального времени публикацию данных о движении ракет и работу ПВО. Благодаря этому уже есть определенные результаты.

«Обратились, были услышаны. Обратились к нам и сказали, что ну давайте, мы отработаем какой-то определенный алгоритм для того, чтобы не вредить по крайней мере Силам обороны. Противник, прокладывая маршрут ракет следующей атаки, будет использовать, как говорится, слепые зоны, где могут быть локально потеряны или Шахеды, или ракеты, и использовать это при планировании следующих атак», - отметил он.

В то же время граждан призывают внимательно относиться к таким сообщениям, ведь они могут быть использованы для организации новых атак.

