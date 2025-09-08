Российский оппозиционер Яшин заявил, что его лишили гражданства 1 8.09.2025, 13:12

Илья Яшин

Также ему запрещен въезд в РФ.

Российский оппозиционер Илья Яшин, оказавшийся за границей в результате обмена заключенными в августе 2024 года, сообщил, что его лишили гражданства РФ. Он уточнил, что узнал об этом от своего адвоката, который обнаружил соответствующую справку МВД в ходе ознакомления с материалами уголовного дела о неисполнении обязанностей «иноагента», возбужденного против политика.

Документ, где Яшин помечен как «лицо без гражданства», был выдан через пять дней после обмена заключенными. Также в справке МВД говорится, что политику запрещен въезд в Россию на основании пункта 1 части 1 статьи 27 федерального закона № 114, то есть «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства». При этом по Конституции лишить российского гражданства человека, который получил его по праву рождения, нельзя. Яшин сообщил, что будет разбираться в произошедшем. «Если информация МВД России, представленная в суд, подтвердится, то мы имеем дело с важнейшим прецедентом и новым витком произвола путинской власти», — отметил он.

Ранее российские власти лишали только приобретенного гражданства, отмечает The Moscow Times Например в июле с этим столкнулся экс-глава штаба бывшего кандидата в президенты Бориса Надеждина Дмитрий Кисиев, получивший российский паспорт после аннексии Крыма в 2014 году.

