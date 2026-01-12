закрыть
12 января 2026, понедельник, 18:03
У гомельчанина пропал кофейный киоск

  • 12.01.2026, 17:09
  • 2,722
Причина оказалась неожиданной.

37-летний предприниматель из Гомеля за несколько лет накопил долги — в отношении него было открыто 60 исполнительных производств. У мужчины было два кофейных киоска-стаканчика, за аренду земли под ними он не платил. Однажды один из этих кофе-пойнтов внезапно исчез.

Подробности почти детективной истории рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома. Сообщается, что среди долгов предпринимателя было около 30 штрафов за превышение скорости, а также долги перед частными лицами. Чтобы взыскать долги, судебные исполнители арестовали имущество бизнесмена — в том числе два кофейных киоска-стаканчика.

Организовать продажу активов все не удавалось, мужчина обещал, что сам их продаст и рассчитается, но на деле лишь затягивал время.

О том, что у мужчины есть финансовые проблемы, его жена узнала не сразу. А когда узнала, настояла на том, что обязательства надо исполнить. С продажей арестованных кофейных павильонов возникли проблемы — оказалось, что один из них исчез с привычной локации.

Но чуть позже выставить на продажу обе точки все же удалось — мужчина понял, что сокрытие арестованного имущества может закончиться для него уголовным делом, и указал, где находится пропавший кофе-пойнт.

В итоге оба павильона вместе с кофейным оборудованием были изъяты и выставлены на продажу. Ожидается, что средства от их продажи покроют бо́льшую часть долгов гомельчанина.

