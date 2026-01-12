закрыть
Алонсо официально покинул пост главного тренера «Реала»

2
  • 12.01.2026, 20:52
  • 1,972
Алонсо официально покинул пост главного тренера «Реала»
Хаби Алонсо

Мадридский клуб накануне проиграл «Барселоне» в финале Суперкубка Испании.

Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала», сообщила пресс-служба мадридского футбольного клуба.

Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.

Новым тренером «Реала» стал Альваро Арбелоа, работавший со второй командой.

«Реал» накануне проиграл «Барселоне» в финале Суперкубка Испании (2:3). В чемпионате Испании мадридцы уступают лидирующим каталонцам четыре очка, а в Лиге чемпионов занимают седьмое место в таблице.

Алонсо возглавил «Реал» в мае 2025-го, после успешной работы в леверкузенском «Байере» и ухода из мадридского клуба Карло Анчелотти. Контракт Алонсо был рассчитан до 2028 года.

В качестве игрока Алонсо с мадридцами выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, два Кубка и один Суперкубок Испании.

Ближайший матч «Реал» проведет в Кубке Испании с «Альбасете» 14 января.

