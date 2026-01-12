Алонсо официально покинул пост главного тренера «Реала»2
- 12.01.2026, 20:52
- 1,972
Мадридский клуб накануне проиграл «Барселоне» в финале Суперкубка Испании.
Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала», сообщила пресс-служба мадридского футбольного клуба.
Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.
Новым тренером «Реала» стал Альваро Арбелоа, работавший со второй командой.
«Реал» накануне проиграл «Барселоне» в финале Суперкубка Испании (2:3). В чемпионате Испании мадридцы уступают лидирующим каталонцам четыре очка, а в Лиге чемпионов занимают седьмое место в таблице.
Алонсо возглавил «Реал» в мае 2025-го, после успешной работы в леверкузенском «Байере» и ухода из мадридского клуба Карло Анчелотти. Контракт Алонсо был рассчитан до 2028 года.
В качестве игрока Алонсо с мадридцами выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, два Кубка и один Суперкубок Испании.
Ближайший матч «Реал» проведет в Кубке Испании с «Альбасете» 14 января.