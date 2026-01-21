«Именно такие люди показывают, что Беларусь — не Россия» 5 21.01.2026, 22:05

У украинцев и белорусов общие ценности и будущее.

Известный украинский журналист Евгений Климакин рассказал, почему его соотечественникам важно прочитать новую книгу американского историка Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной. Журналистка против диктатора». На презентации книги, которая прошла 16 января в варшавском Центре Анджея Вайды, журналист высказал мнение, что украинцы до сих пор плохо понимают историю Беларуси:

— Один человек в Минске узурпировал власть, продал и отдал белорусский язык, белорусскую культуру, белорусскую территорию, куда оккупанты могут въехать и делать все, что угодно, — поэтому в понимании многих украинцев, из-за этого человека, который сидит в Минске, которого даже по имени не хочется называть, Беларусь воспринимается как продолжение России.

И именно эта книга, такие люди, как Наталья Радина, такие люди, как бойцы Полка Калиновского, такие люди, которые в 2022 году подрывали железнодорожные пути и переворачивали вагоны с российской техникой, — показывают: Беларусь — это не Россия.

Именно такие люди, как Наталья Радина, разделяют с нами, украинцами, общие ценности. Они видят свое будущее не в России, не в какой-то непонятной стране, которая будет нейтральной между Россией и Западом, чтобы никуда не вмешиваться. Нет! Только такие люди понимают, что наше общее будущее, спокойное будущее — это ЕС, это НАТО.

Поэтому я очень хотел бы, чтобы как можно больше людей из Украины прочитало эту книгу и узнало, что белорусский протест начался не в 2020 году, что он был гораздо раньше. Что многие люди заплатили за это своими жизнями.

Приветствую появление этой книги. А тебя, Наталья Радина, я очень сильно уважаю и люблю. Такое чувство, что у Натальи сегодня день рождения, но сегодня песни мы петь не будем, а просто скажем тебе: многих лет.

Чтобы мы как можно быстрее дожили до того времени, когда в Беларуси мы сможем сменить этот режим. Чтобы все белорусы, которые мечтают о своем доме, о том, чтобы увидеть своих друзей, родителей, сходить на могилы своих родных, — чтобы это в конце концов стало возможным.

Полный репортаж сайта Charter97.org с презентации книги «Беларусь Натальи Радиной» можно прочитать здесь.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com