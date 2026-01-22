Юрий Фельштинский рассказал, почему написал книгу о Наталье Радиной, а не о Светлане Тихановской 11 22.01.2026, 16:15

17,904

Юрий Фельштинский

Коллаж: «Радыё Свабода»

Американский историк кардинально изменил свое представление о Беларуси.

Известный американский писатель Юрий Фельштинский стал гостем YouTube-канала NEXTA. Автор книги «Беларусь Натальи Радиной. Журналистка против диктатора», которая 16 января была представлена в Варшаве, рассказал, почему Россия не сможет остановить демократические изменения в Беларуси, как прекратить войну РФ против Украины и указал на ключевое значение Беларуси для безопасности Европы.

В самом начале разговора Юрий рассказал, почему для написания книги о Беларуси он выбрал главного редактора сайта Charter97.org Наталью Радину, а не Светлану Тихановскую:

— Я пытался определить человека, через которого я смогу рассказать о Беларуси современному читателю. Скажу откровенно, договорился в какой-то момент о встрече со Светланой Тихановской. Я прилетел в Вильнюс, разговаривал с ней, с людьми, которые работали в ее штабе. Затем прилетел в Вашингтон, потому что часть команды Тихановской находилась тогда там. И, скажем прямо, мне не показалось, что через жизнь и судьбу Светланы Тихановской я смогу рассказать о Беларуси. А вот с Натальей Радиной как-то у меня получился совсем другого уровня контакт.

Мы были знакомы с Натальей примерно с 2014 года. Я после российского вторжения в Крым довольно активно стал выступать в поддержку Украины. Наталья у меня брала интервью, потом мы встречались, когда я приезжал в Европу. Затем мы вместе выступали на Форуме свободной России, где я услышал ее лекцию на тему истории Беларуси. Вот, собственно, с этой вполне исторической в контексте этой книги встречи и началась работа над «Беларусью Натальи Радиной». И я понял, что через Наталью можно объяснить читателю, что такое Беларусь.

Ведь я понял, что мой взгляд на эту страну был абсолютно неправильным. Я никогда не смотрел на Беларусь как на часть Европы. Скорее, как на некую провинциальную часть России. И вот этот взгляд оказался абсолютно ошибочным. Беларусь для меня, благодаря Наталье, открылась как совсем другая страна. И это было главной причиной, по которой я решил об этом рассказать уже и широкому кругу читателей.

Юрий Фельштинский рассказал, почему Беларусь должна вступить в НАТО, а идеи о «финляндизации» нашей страны — утопические и вредные:

— Слова о «финляндизации» Беларуси сегодня звучат забавно, ведь их можно понимать двояко, так как «финляндизированная» Финляндия недавно вошла в НАТО. Если говорить о «финляндизации» Беларуси, которая при этом входит в Альянс, я думаю, никаких возражений против этого у нас нет.

Российская агрессия продемонстрировала нам, что страны, не успевшие войти в НАТО, находятся в очень уязвимом положении. Мы помним, как российские войска вошли в Грузию, как российские войска дважды атаковали Украину. Мы знаем, насколько тяжелое положение Молдовы, где в Приднестровье, без приглашения молдавской стороны, находятся еще с 90-х годов российские войска, ведется постоянная подрывная деятельность. Все эти три страны — Грузия, Украина, Молдова — в НАТО войти не успели.

Жизненный опыт продемонстрировал, что небольшое европейское государство может сохранить свою независимость, только если оно является частью серьезных межгосударственных объединений, таких как НАТО и Евросоюз. И поэтому вопрос о безопасности и независимости Беларуси, безусловно, в нынешних условиях нужно и можно решать только в рамках членства в НАТО и ЕС.

Американский писатель считает, что Путин опоздал с вторжением в Европу:

— С каждым днем Европа становится все сильнее и сильнее. Я не смотрю на положение вещей так скептически. Перед учениями «Запад», которые состоялись в сентябре 2025 года, было заявлено что Россия перебросит в Беларусь очередные 100 тысяч военных для участия в маневрах. Стало ясно, что речь идет не об учениях, а о вторжении либо в Восточную Европу, либо о второй попытке захвата Киева.

В результате вместо 100 тысяч человек в Беларусь прибыло три тысячи. Стало понятно, что Россия не в состоянии на фоне незаконченной войны в Украине собрать новую армию для вторжения в Европу. И это, конечно, сильно изменило стратегическую ситуацию, будем откровенны.

Но все равно Беларусь остается главным плацдармом для подготовки российского вторжения в Европу. И до тех пор, пока в Беларуси не будет сменен режим, до тех пор, пока не будет убран с политической арены Лукашенко, Беларусь будет оставаться плацдармом для российского вторжения и для угроз Европе. Поэтому тот, кто контролирует Беларусь, на самом деле контролирует ключ к безопасности Европы. Это очень важно понимать. В этом плане Беларусь стратегически важнейшая территория.

Юрий Фельштинский уверен, что смена Лукашенко запустит перемены в Беларуси и России:

— Будем откровенны, смена режима в Беларуси — это принципиально более легкий и реальный проект, чем смена режима в России. В РФ у власти находится госбезопасность как ведомство. Это мощнейшая структура, в которой работают сотни тысяч, может быть — миллионы людей, на которую работает сегодня все государство, в распоряжении которой находится экономика всей Российской Федерации. За 25 лет это ведомство укрепилось у власти, руководит страной с 2000 года, и отстранить их от власти будет очень тяжело.

Российская армия традиционно в политике участия не принимает, а бороться безоружным людям с ФСБ будет сложно.

Лукашенко — классический диктатор. Мы видим, с какой легкостью, например, можно решить проблему диктатуры, как это только что было сделано в отношении Венесуэлы через похищение Николаса Мадуро. C диктатором бороться очень легко, ведь речь идет об устранении всего лишь одного человека, в то время как смена режима в России будет требовать принципиально большего.

Американский историк уверен, что в Беларуси достаточно лидеров, которые могут возглавить страну после демократических изменений:

— Не думаю, что могут возникнуть какие-либо сложности со сменой режима в Беларуси. Да, можно предположить, что Россия будет заинтересована в том, чтобы Лукашенко сменил столь же послушный Кремлю белорусский лидер.

Но то, что России удалось в отношении Лукашенко и вместе с Лукашенко, не означает, что и в следующий раз РФ также повезет. Поэтому есть пределы влияния России. Не очевидно, что Россия с легкостью сможет подчинить себе Беларусь в следующий раз.

В Беларуси довольно много, будем откровенны, политических лидеров, которые, безусловно, готовы взять на себя и ответственность, и власть, и выдвинуться на должность президента. Понятно, что этот вопрос будет решаться на выборах, но как раз сложнее определить, кто в России может претендовать на должность президента, если позволят обстоятельства. А в отношении Беларуси, мы знаем, что кандидатов много, и, может быть, это вопрос мнения: кто-то может быть лучше, кто-то может быть хуже, но никто из них не планирует быть пророссийским диктатором.

Юрий Фельштинский считает, что остановить войну России против Украины могут удары по Москве:

— В России человеческая жизнь ничего не стоит, это все знают и так. Россия при этом страна большая, богатая, у Кремля есть деньги на войну, у РФ есть сырье, которое она может продавать за границу и финансировать эту войну. Поэтому при всех многочисленных ограничительных мерах, которые вводятся против России, понятно, что через санкции остановить эту войну нельзя.

Россия — страна одного города, этот город Москва. И абсолютно все в РФ определяет Москва и зависит от нее. И войну нельзя выиграть, если вы не имеете права наносить удары по территории противника. Украине разрешалось использовать западное оружие для нанесения ударов по собственной оккупированной территории. Это было совершенно безумное ограничение.

Постепенно оно снималось, уже в самом конце правления Байдена (когда Харрис проиграла выборы, но он еще оставался президентом) он наконец снял ограничение с запрета на использование западного оружия для ударов по территории Российской Федерации, кроме Москвы. Однако совершенно очевидно, что единственная болезненная точка, главный нерв, самое уязвимое место, ахиллесова пята, как угодно можно называть, это именно Москва. Все эти годы и американцы, и европейцы запрещали Украине рассматривать вопрос о нанесении ударов по Москве.

Если будет политическое решение, если будет понимание того, что для того, чтобы остановить эту войну, нужно изменить ее формат, бить по Москве, тогда у Путина появятся причины сесть за стол переговоров.

Я, кстати, не думаю, что за этот стол переговоров сядет Путин, но изменение этого формата войны приведет к тому, что не Путин останется сидеть в кресле президента, а туда сядет какой-то другой человек. Будет проще начать переговоры. Из этого не следует, что эти переговоры будут проходить легко, что война закончится за один день, но из этого будет следовать, что у России появятся причины рассматривать вопрос об окончании этой войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com