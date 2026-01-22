Владимир Фесенко: Европа заставила Трампа отступить 9 22.01.2026, 13:57

Владимир Фесенко

Европейцы научились говорить «нет».

Президент США Дональд Трамп передумал вводить пошлины против стран Евросоюза, поддержавших Данию в защите Гренландии, публично заявил, что отказывается от военного решения вопроса, а также после разговора с главой Альянса Марко Рютте появилась информация, что США ограничатся появлением военных баз на острове.

Что мы наблюдаем: искусство сделки президента США либо же результат внутреннего и внешнего давления на Трампа?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Происходящее можно назвать искусством сделки от Трампа, просто это искусство не всегда работает. Есть те, кто умеет эффективно ему отвечать, как это сделал Китай или как Украина. Мы не вступаем в конфликт с президентом США, но переводим проблему в плоскость переговоров по конкретным пунктам и позициям. Это дает свои результаты. Не окончательные, но тем не менее с американцами нам удается договариваться и снимать большую часть проблем.

Европа же пока не нашла оптимальной тактики переговоров с Трампом. Нет единства в позициях, разные тактики используются. Сейчас некоторые европейские лидеры пытаются использовать более жесткую тактику в адрес Трампа. Прежде всего — президент Франции Эммануэль Макрон, отчасти Германия, естественно — Дания, северные страны. Но есть и очень гибкий переговорщик с Трампом, который, собственно, и достиг этого результата. Это Марк Рютте, генсек НАТО. Он отчаянно борется за спасение Альянса, за то, чтобы США остались в НАТО.

Он ищет компромисс по Гренландии. Заявление Трампа, о том, что он не будет вводить пошлины против европейских стран — это результат переговоров с Марком Рютте. И результат поиска компромисса. Мы пока не знаем, какой именно будет компромисс по Гренландии. Но, видимо, Рютте предлагает увеличить число военных баз на территории Гренландии, которые будут находиться под частичным суверенитетом Соединенных Штатов. Модель, которая используется Великобританией на Кипре. Трампа, видимо, это устраивает.

Все эти флаги американские на картах Гренландии, заявления Трампа о том, что Гренландия станет частью США и так далее — на мой взгляд, это была психическая атака. Кто еще помнит советский фильм «Чапаев», там была атака каппелевцев под пулеметным огнем в полный рост. Это называлось психическая атака. Это психологический прием. Сильнейшее психологическое давление на противоположную сторону. Украина с этим несколько раз сталкивалась, особенно по ресурсному соглашению. И вот теперь нечто подобное Трамп провернул против европейцев, против Дании.

И Дания, и европейцы не пошли на уступки. Но, видимо, Трамп и его администрация тоже понимают, что просто так не получается у них сломать европейцев. Поэтому нужна более гибкая тактика. Марк Рютте проявил в очередной раз чудеса умения договариваться с Трампом. Он, видимо, предложил президенту США некий компромиссный вариант, и Трамп на него согласился. На мой взгляд, это сейчас позитивная тенденция.

Это еще не решение проблемы. Еще должны быть переговоры с Данией, переговоры в рамках НАТО и согласование этого вопроса. Но то, что Трамп готов идти на компромисс, в частности отказывается от ведения этих пошлин, это уже позитивная тенденция. Соответственно, теперь надо переводить переговоры именно в плоскость согласования конкретных проблемных вопросов. Украина неоднократно с этим уже сталкивалась, мы знаем, как это происходит. Теперь европейцам тоже нужно пройти эту стадию с участием Дании.

Трамп заявил, что он не будет решать проблему Гренландии военным путем. Важно найти баланс между суверенитетом Дании над Гренландией, ее автономным статусом, правом жителей Гренландии по отношению к своей территории. В то же время компромисс будет развиваться в плоскости договоренности о создании на территории Гренландии элементов «Золотого купола».

Это большая система противоракетной обороны, которую сейчас планирует создавать Трамп. И, видимо, будет еще отдельное инвестиционное соглашение о работе американских компаний в Гренландии. Но здесь нужно уже искать компромисс с Данией, потому что здесь, думаю, речь может идти о неком совместном предприятии. Подчеркну, то, что Трамп делает шаг назад, это уже все-таки положительная тенденция.

— Может ли Европа выдохнуть или ждать новых сюрпризов от президента США?

— Если говорить про выдох после критической агрессивной фазы — да, выдохнуть можно. Но это не означает завершение процесса и разрешение проблемы.

Просто закончилась конфликтная, агрессивная фаза. Но впереди еще сложные, тяжелые переговоры. Рано делать выводы. С Трампом нужно быть очень осторожным, но, повторюсь, первый позитив — Трамп все-таки согласен идти на некий компромисс.

Второй позитив в том, что европейцы в вопросе о статусе Гренландии впервые начали говорить Трампу «нет». Вот это тоже, на мой взгляд, позитивная тенденция. И это одна из причин, почему Трамп вынужден частично отступить.

