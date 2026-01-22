У генсека НАТО появился вопрос к Путину

У генсека НАТО появился вопрос к Путину6
- 22.01.2026, 14:29
Марк Рютте заявил о «проверке» российского диктатора.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сейчас проверяется готовность российского диктатора Владимира Путина заключить мирное соглашение по Украине.
Об этом Рютте заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Bloomberg.
Рютте отверг идею, что президент Украины Владимир Зеленский является главным препятствием для мирного соглашения с Россией.
«Я не думаю, что это справедливо. Зеленский абсолютно хочет заключить соглашение. Вопрос сейчас, конечно, к Путину. Готов ли он заключить соглашение. И это сейчас проверяется», - сказал Рютте.