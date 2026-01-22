У генсека НАТО появился вопрос к Путину 6 22.01.2026, 14:29

10,520

Марк Рютте

Марк Рютте заявил о «проверке» российского диктатора.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сейчас проверяется готовность российского диктатора Владимира Путина заключить мирное соглашение по Украине.

Об этом Рютте заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Bloomberg.

Рютте отверг идею, что президент Украины Владимир Зеленский является главным препятствием для мирного соглашения с Россией.

«Я не думаю, что это справедливо. Зеленский абсолютно хочет заключить соглашение. Вопрос сейчас, конечно, к Путину. Готов ли он заключить соглашение. И это сейчас проверяется», - сказал Рютте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com