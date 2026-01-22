закрыть
30 апреля 2026, четверг, 17:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У генсека НАТО появился вопрос к Путину

6
  • 22.01.2026, 14:29
  • 10,520
Марк Рютте

Марк Рютте заявил о «проверке» российского диктатора.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сейчас проверяется готовность российского диктатора Владимира Путина заключить мирное соглашение по Украине.

Об этом Рютте заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Bloomberg.

Рютте отверг идею, что президент Украины Владимир Зеленский является главным препятствием для мирного соглашения с Россией.

«Я не думаю, что это справедливо. Зеленский абсолютно хочет заключить соглашение. Вопрос сейчас, конечно, к Путину. Готов ли он заключить соглашение. И это сейчас проверяется», - сказал Рютте.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

