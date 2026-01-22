Зачем Лукашенко сменил посла в России 3 22.01.2026, 14:56

Юрий Селиверстов

У режима появились проблемы на российском рынке.

После того, как посол в России Александр Рогожник провалил все планы по белорусскому экспорту, Лукашенко отправил его спасать Витебскую область. А новым послом в России стал уже бывший министр финансов Юрий Селиверстов. Потому что приоритеты меняются. А стабильности в мире как не было, так и нет, пишет planbmedia.io.

До начала дипломатической карьеры Александр Рогожник был министром промышленности. То есть, полтора года назад главным было умение посла продавать в России белорусские трактора.

Учитывая, что новым послом стал министр финансов, можно было бы сделать вывод, что теперь главным становится умение правильно попросить у России в долг. Ну или, как минимум умение не отдавать долги. В чем, как убедились покупатели белорусских государственных облигаций, Юрий Селиверстов имеет богатый опыт.

Но, на самом деле, нет. На самом деле, причина в том, что сейчас продавать белорусские трактора в России уже не так просто, как раньше. В условиях стагнирующей экономики на российском рынке своим тракторам места не хватает.

«Мы должны не просто продать трактор, но и предложить условия, чтобы он был удобен в обслуживании и кредитовании, — сказал Селиверстов после назначения. – Традиционно всегда было проще поставить какому-то дилеру с отсрочкой платежа и ждать, когда он сам продаст это, найдет ресурсы и рассчитается с нами».

То есть, речь идет о том, чтобы Беларусь сама кредитовала поставки своей техники в Россию. Этот подход применяли и раньше, но учитывая падение спроса в России, сейчас его нужно будет применять чаще. Как предлагал Александр Лукашенко на встрече с губернатором Кировской области в понедельник.

«Поскольку у нас ставка рефинансирования пониже, кредиты более доступные», — говорил он.

Тут, правда, есть некоторые риски. Во-первых, это может не понравиться российским производителям. Российские производители и так обвиняют Беларусь в недобросовестной конкуренции. В том, что их вытесняют с их собственного рынка.

А, во-вторых, есть и финансовые риски. Того, что кредит просто не вернут. По состоянию на конец года дебиторская задолженность беларуских предприятий, то есть то, что должны белорусским заводам, составляла 100 миллиардов рублей. Из них 11 миллиардов – это просроченная задолженность. За год дебиторские долги выросли на 20 миллиардов.

«Нужны гарантии. И мы готовы и в финансовом отношении сотрудничать. Прежде всего с российской федерацией. Нам это все понятно. Но так, чтобы не было потерь или меньше было потерь в этом плане», — говорил Лукашенко.

Проблема в том, что сейчас никто никаких гарантий дать не может. Пообещать могут что угодно, но не факт, что выполнят. И от замены министра промышленности на министра финансов не вырастет ни спрос на российском рынке, ни платежеспособность российских покупателей.

Кстати, замена Селиверстову на посту главы Минфина нашлась быстро. Из Совета Республики отозвали выходца из Минфина Владислава Татариновича. Традиция двигать в министры финансов первого зама оказалась нарушена. Кажется, не случайно. Нынешний первый зам в Минфине — женщина. А женщины-министры в Беларуси нынче не приняты.

