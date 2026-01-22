Лавров не при делах 6 Телеграм-канал «Сито Сократа»

22.01.2026, 15:18

Сергей Лавров

Российского министра отправят в отставку?

Практическая внешняя политика России чем дальше все больше утекает из слабеющих рук министра-старожила Лаврова. Ею теперь преимущественно занимаются непосредственно в Кремле, в том числе самолично Путин, не смотря на свои по прежнему ограниченные возможности.

Всемирный экономический саммит в Давосе повысил медийную и политическую значимость спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева. Он без месяца год в этой должности и очень хочет показать результативность работы на американском треке. Успехи Дмитриева, который очевидно хочет дальнейшего карьерного продвижения в МИД деморализуют Лаврова. Ему самому особо похвастаться нечем. Это заметно по заявлениям с пресс-конференции о работе МИД в 2025 году.

Экспертное сообщество в целом не жалеет министра-долгожителя, который явно был пригоден в прежние, довоенные времена, но дисфункционален сейчас. Он и представительски, и по эффективности уступает Дмитриеву, который младше него на 25 лет! Лишенный реальных рычагов управления Лавров все больше похож на ворчливого комментатора, что само по себе принижает его и занимаемую им правительственную должность.

Одним из ярких заявлений Лаврова стал укол в адрес Лондона. Он призывает отобрать у Великобритании приставку «Велико-» и таким образом лишить ее глобальных амбиций, присущих «владычице морей». Лавров сетует: это единственный пример самовозвеличения страны, хотя ранее была еще Великая Джамахирия в Ливии, которую сами же россияне подло с подачи Медведева и Путина слили, а потом утирали крокодильи слезы. Дивно, но неуч Лавров запамятовал о «Великом Герцогстве Люксембург», возраст его не жалеет.

Первые три недели 2026 года впечатлили Лаврова больше, чем весь ушедший 2025 год. Видимо такой нехитрой уловкой министр-бездельник хотел отвлечь внимание общественности. Собственно вместо перечисления «успехов» лавровская речь более запомнилась рассмотрением текущей геополитической ситуации в мире.

Россию озаботило молниеносное устранение Мадуро с должности президента Венесуэлы, и объявленная Трампом новая редакция доктрины Монро для ХХІ века, согласно которой все Западное полушарие – зона безопасности США. Соответсвенно в Москве рады требованиям Трампа передать под контроль Гренландию, ведь по мнению Лаврова такой сюжет ведет к расколу западного лагеря и порождает конфликтность внутри НАТО. Гренландия ситуативно выгодна РФ, ведь проводятся параллели с Крымом. Но здесь следует внести четкость: во-первых, Трамп не собирается отбирать остров у Дании силовым путем, как в 2014 году поступил Путин с Крымом; во-вторых, США мыслят категориями обороны всего евроатлантического сообщества, ведь не хотят допустить усиления позиций Китая и России в Арктике.

Пока Москва увязла в войне против Украины, США все ближе подбираются к контролю над важнейшим морским торговым путем на севере планеты. Таким образом особых поводов от «гренландской радости» у путинской клики нет. Ведь с Гренландии хорошо просматривается Таймыр!

Лавров хвалит и заискивает перед Трампом, которому ООН и международное право не указ. При этом он обличает Европу, якобы готовящую войну с РФ, особенно критикую политику ремилитаризации Германии от Мерца. В том же направлении взирают и японцы, которые подумывают о нуклеаризации страны.

Москва в 2014 году стимулировала процессы хаоса в мире, а теперь хочет ускользнуть от ответа, поддерживая ревизионистские идеи Трампа, в т.ч. «Совет мира», хотя ей самой они опасны. Лавров надеется, что Россия сможет вырулить играя на линиях раскола в мире. Но как показывает история Ирана, где режим на грани коллапса, такие игры не сулят ничего доброго.

Лавров похоже все больше укрепляется в мысли о подготовке ему скорой замены уже весной 2026 года. Потому особой стратегии он не предложил, перекладывая всю ответственность за внешнюю политику на Путина.

