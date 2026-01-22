Популярная у туристов страна изменила правила въезда для белорусов 1 22.01.2026, 15:25

На ее территории теперь можно прибывать три месяца.

Популярная страна с выходом к Красному и Мертвому морям изменила правила въезда для белорусов. Подробности сообщает Республиканский союз туристический организаций.

Иордания значительно смягчила правила въезда для граждан Беларуси. Так, с января 2026 года все те, кто приезжает в страну с целью туризма, могут быть на ее территории до трех месяцев (ранее – до одного месяца).

«Правило касается всех, кто посещают Иорданию не по рабочей визе — как тех, кто въезжает по e-Visa, так и по визе по прибытии», - пояснили в РСТО.

