30 апреля 2026, четверг, 17:06
Популярная у туристов страна изменила правила въезда для белорусов

1
  • 22.01.2026, 15:25
  • 8,678
На ее территории теперь можно прибывать три месяца.

Популярная страна с выходом к Красному и Мертвому морям изменила правила въезда для белорусов. Подробности сообщает Республиканский союз туристический организаций.

Иордания значительно смягчила правила въезда для граждан Беларуси. Так, с января 2026 года все те, кто приезжает в страну с целью туризма, могут быть на ее территории до трех месяцев (ранее – до одного месяца).

«Правило касается всех, кто посещают Иорданию не по рабочей визе — как тех, кто въезжает по e-Visa, так и по визе по прибытии», - пояснили в РСТО.

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко